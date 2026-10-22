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台大陸生遭逐案 陸國台辦：對學生赴台意願有負面影響

聯合報／ 特派記者陳湘瑾、記者陳宥菘／北京—台北連線報導
大陸國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影

台大一名陸生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制五年不得來台。大陸國台辦發言人張晗昨批評民進黨政府，並示警此舉「不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響」。

針對台媒昨在例行記者會上關切此事，張晗表示，我們一貫支持兩岸青年交流往來，歡迎台灣青年來大陸學習交流。並批評民進黨當局肆意打壓大陸學子，挑撥兩岸民眾感情的惡行。

台媒追問，這起事件是否會對於陸生赴台交流帶來制度方面的影響？張晗表示，對於青年學子的個人表達，民進黨當局如臨大敵，上綱上線，並運用行政手段進行打壓，大搞綠色恐怖，充分暴露其標榜的所謂言論自由的虛偽和雙標。她續指，我們堅決反對民進黨當局借題發揮，肆意侵害在台陸生權益，並重申此舉會對大陸學生赴台意願產生負面影響。

陸委會昨日並未回應，但陸委會副主委梁文傑廿日上午受訪時表示，類似案件這二、三年有很多，基本上處置方式都一樣，「我們的規定就在那邊，你們來了之後要刻意挑戰這些規定，對移民署來說也就是不得不執法」。海基會秘書長羅文嘉上周則表示，海基會有主動跟台大連絡表示關心陸生，並指海基會的立場基本是尊重學生，也希望這樣的個案不要影響陸生來台交換的政策。

據陸委會官網公布統計，今年一至八月入境的大陸研修生有三三二六人次，與高峰期的一年三萬四千人相去甚遠。

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