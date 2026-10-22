打臉梁文傑？「逐玉」張凌赫來台遭拒 陸委會：多次貶損我國

兩岸交流再添一樁紛爭。大陸官方昨披露，主演電視劇逐玉「武安侯」一角的大陸藝人張凌赫近期申請赴台遭到拒絕。大陸國台辦發言人張晗敦促民進黨當局摒棄政治操弄。陸委會則說否決的理由包含張凌赫「曾多次PO文貶損我國地位」，對岸也曾安排他到海峽論壇演講，本次申請來台目的也不明確。

大陸官媒環球時報昨於國台辦記者會上提問時披露張凌赫近期申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，民進黨當局拒絕其申請。對此張晗回應時批評民進黨當局出於政治目的，罔顧島內（指台灣內部）民眾，特別是台灣青年的願望，拒不同意有關大陸演藝人員赴台交流，這有損兩岸文化交流，也與廣大台灣同胞的意願背道而馳。她敦促民進黨當局「摒棄政治操弄，取消不合理限制，為兩岸文化交流提供便利」。

陸委會昨日午間透過書面回應本報查詢表示我方歡迎對岸藝人來台交流，「但不能有統戰色彩」。回應稱，張凌赫曾多次PO文貶損我國地位，對岸也曾刻意安排他到統戰平台「海峽論壇」演講，本次申請來台的目的也不明確，故本案已經否准。

國民黨立委廖偉翔表示，對岸敢放行主張台獨的勞動部部長洪申翰，民進黨政府面對偶像劇演員竟然要如臨大敵，用意識形態操作民間交流的對立，反倒是暴露自己的玻璃心。他呼籲民進黨政府拿出格局，不要動輒把藝文活動政治化；真正民主的社會，面對不同思想都應有包容能力。

值得一提的是，陸委會副主委梁文傑四月在記者會上曾針對張凌赫過去在微博上發文稱「台灣從來不是一個國家」等內容回應稱，「不會因為他曾經發過這個，就說他可不可以來，這個不是我們審查的標準」。張凌赫六月現身海峽論壇大會時表示，文化的力量總能連接起兩岸同胞的心，期待兩岸影視有更多合作。