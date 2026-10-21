美智庫估中共五中全會出席率不到8成 或再創新低

中共20屆五中全會將在下週召開，美國智庫亞洲協會報告指出，2022年10月中共20大產生的376名中央委員和候補中央委員中，預計291人會出席，出席率不到8成，或再創新低。

據新加坡聯合早報報導，中共20屆五中全會將於26日至29日在北京召開。報導引述亞洲協會（AsiaSociety）19日刊出的分析報告指出，屆時五中全會的公報將公布此次全會的出席人數，而官方電視台的畫面則會顯示哪些人出席，屆時，缺席者將會引發外界猜測。儘管這並非「出事」的證據。

報告分析，在2022年10月產生的20屆中央委員會，最初有205名中央委員和171名候補中委。去年10月舉行的四中全會有168名中央委員和147名候補中委出席，共315人，出席率為83.8%，報告指出，這是毛澤東時代以來歷屆全會中出席率最低的一次。

報告預計，今年五中全會的出席人數約為161名中央委員和130名候補中委，共291人，出席率為77.4%。意味今年出席人數可能再創新低。

報告說，該估計數字的由來，是20名中央委員和8名候補中委已被開除，15名中央委員和6名候補中委被查，3名中央委員和5名候補中委、以及18名軍方委員和8名軍方候補中委「失蹤」，再加上中國前外交部長秦剛被免去職務、原海關總署署長俞建華在2024年去世，「如果出現進一步的調查或失蹤事件，出席率可能會進一步下降」。

報告指出，自上次全會以來，已有8個中央委員席位空缺。如果正在接受調查的15名中央委員全部在會議召開前或會議期間被開除，則多達23名候補委員可能晉升，「這將創下後毛澤東時代單屆全會的紀錄」。

報告稱，關鍵關注點在於，是否有符合條件的候補中委被「跳過」，這可能預示著政治上的麻煩。迄今為止，每一名符合條件的解放軍候補委員都遭遇了這種情況。

此外，報告指出，今年前9個月，中國共有71名文職高官和軍方將領被查，預計今年的受調查人數將超過去年全年的77人。

報導指出，不同於過去五中全會通常聚焦下一個五年規劃，這次五中全會的主要議程鎖定「持之以恆推進全面從嚴治黨」。距離中共21大約剩1年時間，加上軍方和黨政系統持續有高層落馬，這場全會成為觀察中共如何整頓幹部隊伍、強化權力監督，並為下一輪換屆建立政治紀律的重要窗口。