快訊

中職／兄弟拒絕放假！勝騎士「中3日」燃燒4.1局73球 擋下龍隊拋彩帶

最強防身武器？法國暴動現場驚見「法棍戰士」 網一看笑翻：傷害值秒提高

聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫估中共五中全會出席率不到8成 或再創新低

中央社／ 台北21日電
圖為北京人民大會堂。路透
圖為北京人民大會堂。路透

中共20屆五中全會將在下週召開，美國智庫亞洲協會報告指出，2022年10月中共20大產生的376名中央委員和候補中央委員中，預計291人會出席，出席率不到8成，或再創新低。

據新加坡聯合早報報導，中共20屆五中全會將於26日至29日在北京召開。報導引述亞洲協會（AsiaSociety）19日刊出的分析報告指出，屆時五中全會的公報將公布此次全會的出席人數，而官方電視台的畫面則會顯示哪些人出席，屆時，缺席者將會引發外界猜測。儘管這並非「出事」的證據。

報告分析，在2022年10月產生的20屆中央委員會，最初有205名中央委員和171名候補中委。去年10月舉行的四中全會有168名中央委員和147名候補中委出席，共315人，出席率為83.8%，報告指出，這是毛澤東時代以來歷屆全會中出席率最低的一次。

報告預計，今年五中全會的出席人數約為161名中央委員和130名候補中委，共291人，出席率為77.4%。意味今年出席人數可能再創新低。

報告說，該估計數字的由來，是20名中央委員和8名候補中委已被開除，15名中央委員和6名候補中委被查，3名中央委員和5名候補中委、以及18名軍方委員和8名軍方候補中委「失蹤」，再加上中國前外交部長秦剛被免去職務、原海關總署署長俞建華在2024年去世，「如果出現進一步的調查或失蹤事件，出席率可能會進一步下降」。

報告指出，自上次全會以來，已有8個中央委員席位空缺。如果正在接受調查的15名中央委員全部在會議召開前或會議期間被開除，則多達23名候補委員可能晉升，「這將創下後毛澤東時代單屆全會的紀錄」。

報告稱，關鍵關注點在於，是否有符合條件的候補中委被「跳過」，這可能預示著政治上的麻煩。迄今為止，每一名符合條件的解放軍候補委員都遭遇了這種情況。

此外，報告指出，今年前9個月，中國共有71名文職高官和軍方將領被查，預計今年的受調查人數將超過去年全年的77人。

報導指出，不同於過去五中全會通常聚焦下一個五年規劃，這次五中全會的主要議程鎖定「持之以恆推進全面從嚴治黨」。距離中共21大約剩1年時間，加上軍方和黨政系統持續有高層落馬，這場全會成為觀察中共如何整頓幹部隊伍、強化權力監督，並為下一輪換屆建立政治紀律的重要窗口。

五中全會 中共 智庫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紀念「長征勝利90年」 中黨校高層刊文：尊毛挺習核心

庫克擔任主席 丁薛祥、王岐山會見北京清華經管顧委會代表

中朝關係增溫／新鴨綠江大橋 通向中朝新紀元

美智庫NCAFP再訪陸 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題

相關新聞

美智庫估中共五中全會出席率不到8成 或再創新低

中共20屆五中全會將在下週召開，美國智庫亞洲協會報告指出，2022年10月中共20大產生的376名中央委員和候補中央委員...

影／陸公布赴台灣東部海域漁業資源調查影片 曝「這國船隻」跟隨

大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海201」科學調查船，先前於7月17日至23日，在台灣以東海域進行長達7天的漁業資源調查。央視旗下新媒體「玉淵譚天」20日晚間發布「隨全國最大『漁船』赴台東部海域捕魚」隨船紀錄短片，並揭密漁業調查期間，不僅有大陸海警船，還有日方的船隻跟隨。

中俄總理定期會晤 俄總理：確保對大陸不間斷的能源供應

在下個月俄羅斯總統普亭可能借亞太經合會（APEC）峰會再赴陸與大陸國家主席習近平會面前，當地時間21日上午，大陸國務院總理李強在聖彼得堡同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤。李強表示，中方願同俄方推動各領域合作不斷走深走實。米舒斯京則說，俄中保持著密切的高層對話，並提到俄羅斯將繼續確保對大陸可靠、不間斷的能源供應，並願進一步深化雙方在能源領域的合作。

APEC財長會香港閉幕！會議發表聯合聲明 重申匯率承諾

在香港舉行的亞太經合組織財政部長會議星期三下午閉幕，會議發表聯合聲明，重申致力到二零四零年，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。財長會主席、中國財長藍佛安說，會議核准並發布聯合聲明等兩份文件，為亞太經濟體深化財經合作明確方向、提供指引。

中方願意烏克蘭參與中美俄三方會晤？陸外交部：致力勸和促談

烏克蘭總統稱，烏克蘭必須參與到涉及烏克蘭危機的任何會晤當中，尤其是即將舉行的中俄美三方會晤。中方是否願意將烏克蘭納入此次會晤中？大陸外交部發言人毛寧21日表示，在烏克蘭危機議題上，中方的立場是一貫的，我們將繼續積極致力於勸和促談，推動危機政治解決。

相聲演員諷刺習近平遭「假車禍」撞傷 陸委會怒批跨國鎮壓：絕不寬貸！

相聲演員黃逸豪因公開諷刺大陸國家主席習近平，遭大陸人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。對此，陸委會今（21）日表示，對中共涉嫌以暴力對台灣人民進行跨國鎮壓，予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。