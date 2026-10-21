李強會俄總理 中俄將推進經貿能源等領域合作

中國國務院總理李強在俄羅斯聖彼得堡與俄羅斯總理米舒斯京舉行中俄總理定期會晤，李強表示「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」處於更有作為的階段，雙方將推進經貿投資、能源資源、航空航天等重點領域合作。

綜合中國官媒新華社、俄羅斯衛星通訊社報導，李強21日上午與米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第31次定期會晤，會後雙方簽署了一份聯合公報。在會談中，雙方重點討論加強兩國在經貿及人文領域合作，以及關於推進能源、工業、農業、交通基礎設施和教育等領域聯合項目的問題。

李強表示，近些年，面對複雜動盪的國際形勢，中俄雙方在兩國元首戰略引領下，「以富有活力、韌性的合作對沖外部環境的不穩定不確定性，合作道路越走越寬，步伐越來越穩」。

他說，當前，「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在進入更有作為、更快發展的新階段」。中方願與俄方發揚相互尊重、互利共贏精神，推動各領域合作不斷走深走實，把兩國元首重要共識更好轉化為實際行動和具體成效。

米舒斯京表示，俄中保持著密切的高層對話。他指出，俄羅斯始終穩居中國石油和天然氣主要供應國地位，並強調俄羅斯將繼續確保對中可靠、不間斷的能源供應，並願進一步深化雙方在能源領域的合作。

米舒斯京還表示，當前，「俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平。面對國際形勢不確定性，兩國經貿合作勢頭良好」。俄方願與中方在互利共贏、相互尊重、睦鄰友好基礎上，進一步加強各領域務實合作，維護兩國共同利益。

據報導，李強和米舒斯京聽取了雙方代表匯報中俄投資合作委員會、中俄能源合作委員會、中俄人文合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會工作。兩國總理充分肯定各委員會近一年來的工作。

雙方一致認為，元首定向領航是中俄關係穩健發展的重要保障，要以兩國元首重要共識為根本遵循，「推進經貿投資、能源資源、互聯互通、航空航天、金融、工業等重點領域合作」，培育人工智慧、生物技術、數位經濟等前沿領域發展新動能，共同辦好「中俄教育年」，加強旅遊、文化、青年、媒體等人文交流，激發地方合作活力，密切多邊事務溝通協作，推動取得更多務實成果。