中俄總理定期會晤 俄總理：確保對大陸不間斷的能源供應

在下個月俄羅斯總統普亭可能借亞太經合會（APEC）峰會再赴陸與大陸國家主席習近平會面前，當地時間21日上午，大陸國務院總理李強在聖彼得堡同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤。李強表示，中方願同俄方推動各領域合作不斷走深走實。米舒斯京則說，俄中保持著密切的高層對話，並提到俄羅斯將繼續確保對大陸可靠、不間斷的能源供應，並願進一步深化雙方在能源領域的合作。

據大陸外交部發布，李強在會晤時表示，近些年面對複雜動盪的國際形勢，中俄雙方以富有活力、韌性的合作對衝外部環境的不穩定不確定性。當前中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在進入更有作為、更快發展的新階段。中方願同俄方推動各領域合作不斷走深走實，把兩國元首重要共識更好轉化為實際行動和具體成效。

中方通稿指，米舒斯京表示，當前俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於「歷史最高水平」，樹立了國家間關係的典範。面對國際形勢不確定性，兩國經貿合作勢頭良好。俄方願同中方在互利共贏、相互尊重、睦鄰友好基礎上，進一步加強各領域務實合作，維護兩國共同利益。

據俄通社報導，會晤期間，米舒斯京表示，俄中保持著密切的高層對話，並指出俄羅斯始終穩居大陸石油與天然氣主要供應國地位。他強調，俄羅斯將繼續確保對華可靠、不間斷的能源供應，並願進一步深化雙方在能源領域的合作。

通稿指，二人聽取了雙方代表彙報中俄投資合作委員會、中俄能源合作委員會、中俄人文合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會工作。

通稿稱，雙方一致認為，元首定向領航是中俄關係穩健發展的重要保障，要以兩國元首重要共識為根本遵循，推進經貿投資、能源資源、互聯互通、航空航天、金融、工業等重點領域合作，培育人工智慧、生物技術、數位經濟等前沿領域發展新動能，共同辦好「中俄教育年」，加強旅遊、文化、青年、媒體等人文交流，激發地方合作活力，密切多邊事務溝通協作，推動取得更多務實成果。

會晤後，兩國總理簽署「中俄總理第31次定期會晤聯合公報」，雙方還達成經貿、航天、科技、教育等領域合作文件。