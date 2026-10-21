中方願意烏克蘭參與中美俄三方會晤？陸外交部：致力勸和促談

烏克蘭總統稱，烏克蘭必須參與到涉及烏克蘭危機的任何會晤當中，尤其是即將舉行的中俄美三方會晤。中方是否願意將烏克蘭納入此次會晤中？大陸外交部發言人毛寧21日表示，在烏克蘭危機議題上，中方的立場是一貫的，我們將繼續積極致力於勸和促談，推動危機政治解決。

毛寧指出，關於中俄美三方的元首會晤，目前沒有可以提供的信息。

美國總統川普日前表示，願於下個月在中國與大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭會面，討論非核化議題，並稱會談也可能涉及烏克蘭戰爭。這引發基輔擔心，烏克蘭可能在攸關自身未來的討論中遭到邊緣化。

烏克蘭總統澤倫斯基21日強調，任何攸關烏克蘭未來的會談，基輔都必須參與其中。

他說：「我不知道美、中、俄三方會談將討論什麼，那是他們的決定。但只要涉及烏克蘭及我們的未來，就只有在我們坐上談判桌的情況下才可以接受，這一點再清楚不過。」