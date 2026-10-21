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原陸駐美使館發言人劉鵬宇 轉任陸外交部新聞司副司長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
陸駐美使館發言人劉鵬宇履新，已從華盛頓返北京，出任大陸外交部新聞司副司長。圖／大陸外交部網站
陸駐美使館發言人劉鵬宇履新，已從華盛頓返北京，出任大陸外交部新聞司副司長。圖／大陸外交部網站

大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇履新，並已從華盛頓返北京出任外交部新聞司副司長。大陸外交部官網已更新「職務社」欄目，顯示劉鵬宇已任外交部新聞司副司長。

大陸外交部新聞司司長為毛寧，副司長共5人，分別是林劍、郭嘉昆、錢進、陳亞歐（女）、劉鵬宇。港媒《明報》報導，劉鵬宇曾任陸駐美使館公使銜參事、發言人、新聞及公共外交處負責人。任駐美使館發言人期間，劉鵬宇多次就中美關係、美對台軍售、經貿政策及網路安全議題對外闡明中國立場。

拜登政府2021年12月宣布外交抵制隔年舉行的北京冬奧會，不會派出美國官方代表團出席。劉鵬宇當時批評美國此舉是政治操弄，嚴重違反奧林匹克憲章精神，並強調從來沒有向美國政客發出邀請，美國政客來或不來，對北京冬奧會的舉辦不會有任何影響。

美國總統川普今年5月訪陸，曾遭大陸制裁的美國國務卿魯比歐隨團同行。劉鵬宇當時說，大陸不會阻止魯比歐入境大陸，並稱有關制裁針對的是他「擔任參議員期間的涉華言行」。

另一方面，錢進2025年5月任大陸外交部新聞司副司長，此前曾任大陸駐紐約總領館副總領事。陳亞歐今年2月擔任副司長，此前曾任駐日內瓦代表團發言人、駐喀麥隆大使館公使銜參事。

外交部 發言人 毛寧

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