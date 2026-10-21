張凌赫來台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損我國地位

大陸國台辦今天透過記者會披露，大陸男星張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭到拒絕申請，並批評民進黨當局此舉出於「政治目的」，有損兩岸文化交流。對此，陸委會午間透過書面回應提及多項否准理由，包括張凌赫「曾多次PO文貶損我國地位」、出席海峽論壇，以及本次來台目的不明確。

陸方21日上午透過陸媒在國台辦記者會上的提問，披露張凌赫申請赴台遭拒的消息。大陸國台辦發言人張晗批評，「民進黨當局」出於政治目的，罔顧島內民眾、特別是台灣青年的願望。她並表示，這有損兩岸文化交流，也與廣大台灣同胞的意願背道而馳，「我們敦促民進黨當局順應兩岸同胞加強交流往來的共同願望，摒棄政治操弄，取消不合理限制，為兩岸文化交流提供便利。」

陸委會午間透過書面回應本報查詢表示，我方歡迎對岸藝人來台交流，「但不能有統戰色彩」。回應稱，張凌赫先生曾多次PO文貶損我國地位，對岸也曾刻意安排他到統戰平台「海峽論壇」演講，本次申請來台的目的也不明確，故本案已經否准。

陸委會說，國台辦批評我方政治操弄，但對比蔡康永先生最近的事件，以及相聲演員黃逸豪先生被潑糞、開車衝撞等情節，究竟誰在為政治目的打壓、甚至恐嚇藝人，相信民眾自有判斷。

值得一提的是，陸委會副主委梁文傑今年4月30日在例行記者會上，曾針對張凌赫過去在微博上發文稱「中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」等內容，會不會影響我方審查回應稱，「我們其實也不會因為他曾經發過這個，就說他可不可以來，這個不是我們審查的標準。」

6月時張凌赫現身第18屆海峽論壇大會時表示，文化的力量總能連接起兩岸同胞的心，期待兩岸影視有更多合作。