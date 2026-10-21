台灣海巡對中國漁船使用水砲！國台辦：中國海警在東沙海域維護秩序

中國大陸政府21日表示，中國海警正在台灣控制、具有戰略重要性的東沙群島周邊海域「維護秩序」，台灣則擔心北京正試圖在當地行使管轄權。

路透報導，北京上周表示，台灣海巡在東沙群島附近對一艘中國大陸漁船使用水砲，台灣必須「承擔後果」。台灣則通報，自18日以來，中國海警船兩度接近東沙群島，並指控北京採取挑釁行為。

大陸國台辦發言人張晗在例行記者會上表示，北京對南海諸島包括東沙群島及其附近海域，擁有「無可爭辯的主權」。她說：「大陸海警在相關海域執法巡查是依法履職，保障正常的航行和作業秩序。」

張晗表示，大陸海警船「切實維護兩岸民眾合法正當權益和生命財產安全」。她並指責台灣執政黨「頑固堅持」台獨立場，是導致台海緊張動盪、台灣民眾利益受損的禍根亂源。

東沙群島位於台灣南部與香港之間，沒有永久居住的平民。安全專家認為，由於東沙群島距離台灣超過400公里，容易受到中國大陸攻擊。

解放軍幾乎每天都在台灣周邊活動，北京也利用海警展開「執法」巡查，試圖宣示管轄權，讓台灣愈來愈警惕。陸委會主委邱垂正20日晚間在台北一場論壇表示，北京正試圖將台灣問題「內政化」，「製造對台灣周邊海域與離島擁有事實上管轄權的假象」。