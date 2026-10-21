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周杰倫被介紹為「Chinese singer」 國台辦：認同身分是真摯情感流露

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
周杰倫日前出席2026上海勞力士大師賽，請現場觀眾保持安靜，不要干擾到比賽。圖／取自微博
周杰倫日前出席2026上海勞力士大師賽，請現場觀眾保持安靜，不要干擾到比賽。圖／取自微博

周杰倫近日於上海出席活動，被主持人以英文介紹為「famous Chinese singer」，隨後又在個人Instagram轉發相關片段，引發兩岸議論。大陸國台辦發言人張晗21日表示，台灣藝人認同中國歌手身分，是「堂堂正正做中國人」的真摯情感流露。

港媒報導，周杰倫近日以特別嘉賓身份出席「2026上海勞力士大師賽」，主持人在現場用英文介紹其為「famous Chinese singer」，他點頭致意。賽後，周杰倫將包含這段介紹原聲的影片轉發至個人Instagram。

陸媒詢問，周杰倫參加活動時主持人稱其「中國歌手」，周杰倫本人轉發貼文，引發兩岸議論，並指外界認為他多年創作大量中國風音樂，成為兩岸年輕人共同的文化記憶，而島內綠營卻對此冷言冷語、批評炒作。

張晗回應，「兩岸同胞都是中國人，台灣藝人認同中國歌手身分，是堂堂正正做中國人的真摯情感流露。台獨勢力見不得兩岸同胞情感相通、走親走近，對藝人扣帽子、打棍子，妄圖用政治手段限制台灣同胞正當表達，用心險惡、不得人心。」

周杰倫近日於上海出席活動，被主持人以英文介紹為「famous Chinese singer」，隨後又在個人Instagram轉發相關片段。圖／取自社媒X
周杰倫近日於上海出席活動，被主持人以英文介紹為「famous Chinese singer」，隨後又在個人Instagram轉發相關片段。圖／取自社媒X

周杰倫 國台辦 情感

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