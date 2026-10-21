陸懲戒沈父另家公司後 國台辦再批沈伯洋：百般狡辯 暴露其人格卑劣

大陸日前宣布懲戒台北市長參選人沈伯洋父親關聯企業VWAY，大陸國台辦發言人張晗今天表示，相關事實清楚、證據確鑿，批評沈伯洋百般狡辯，民進黨當局則與台獨頑固分子狼狽為奸，借機攻擊抹黑大陸。

沈伯洋上周於國台辦例行記者會前遭港媒大公文匯網爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」去年6月被大陸制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意，僅半年多貿易額就有近70萬美元。大陸國台辦上周隨後於上周記者會宣布對VWAY公司實施懲戒。

沈伯洋表示，已經澄清不知道好幾萬次，「我們家是在厄瓜多的台商」，不知為什麼可以被抹成這樣；陸委會表示，中共在選戰期間對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉。

港媒本周在國台辦例行記者會上提問此事，指有意見認為沈伯洋多番狡辯，陸委會則稱這是干擾選舉。張晗回應，有關事實清楚、證據確鑿。還指「沈伯洋百般狡辯、混淆視聽，試圖轉移焦點，充分暴露其心虛膽寒、人格卑劣。」

她稱，「我們依法保護台灣同胞正當合法權益，但絕不姑息破壞兩岸關係和平發展、阻礙兩岸交流合作的台獨頑固分子及其關聯企業。民進黨當局與台獨頑固分子沆瀣一氣、狼狽為奸，借機攻擊抹黑大陸、謀取政治私利，令人不齒。」