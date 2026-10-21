陸公布赴台灣東部海域漁業資源調查影片 曝「這國船隻」跟隨

大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海201」科學調查船，先前於7月17日至23日，在台灣以東海域進行長達7天的漁業資源調查。央視旗下新媒體「玉淵譚天」20日晚間發布「隨全國最大『漁船』赴台東部海域捕魚」隨船紀錄短片，並揭密漁業調查期間，不僅有大陸海警船，還有日方的船隻跟隨。

報導詳細記錄該次在台東部海域「撈起300斤魚」的過程，藉此宣傳對該海域漁業資源的管理與了解。

南海201船長姚勇指著雷達說，「這是我們的中國海警船，然後這是日方的船，我們海警船把它阻隔在10海里圈以外」，影片稱，由於海警船始終護在「藍海201」邊上，日方的船沒有敢靠近，「這片海域已經在無形中變得不同。」

隨船的央視記者稱，今年6月，大陸海警在台灣以東海域開展執法巡查，隨後大陸交通運輸部完成台灣東部海域海上交通專項執法和掃測行動，同月，大陸自然資源部「向陽紅22」科研船在台灣以東海域開展了海洋環境調查。

影片中提到，7月，大陸農業農村部組織開展台灣以東管轄海域漁業資源調查，「海面之上有執法巡查，海面之下有掃測行動，漁場之中有資源調查，已經在這織起了立體的一張網。」

環球時報先前報導，在7天航程中，不僅有某國軍機在「藍海201」號上空盤旋，日本海上保安廳更出動PLH42「春光」號巡視船跟監「藍海201」。大陸海警2305艦則保持高度警惕，將「春光」號攔截在大陸科考船14海里範圍之外，迫使日方巡視船難以靠近。但報導並未提及我方海巡單位是否也有相應動作。