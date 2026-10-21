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陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗21日主持記者會。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人張晗21日主持記者會。記者陳湘瑾／攝影

台大1名陸生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制5年不得來台。國台辦發言人張晗今天表示，除批評這是言論自由的虛偽和雙標，並指此舉不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響。

針對台媒今天在例行記者會上關切此事，張晗表示，我們一貫支持兩岸青年交流往來，歡迎台灣青年來大陸學習交流。並批評民進黨當局肆意打壓大陸學子，挑撥兩岸民眾感情的惡行，「我想不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響。」

針對台媒追問，這起事件是否會對於陸生赴台交流帶來制度方面的影響？張晗表示，對於青年學子的個人表達，民進黨當局如臨大敵，上綱上線，並運用行政手段進行打壓，大搞綠色恐怖，充分暴露其標榜的所謂言論自由的虛偽和雙標。

她續指，我們堅決反對民進黨當局借題發揮，肆意侵害在台陸生權益，在兩岸交流中製造寒蟬效應，並重申此舉不可避免會對大陸學生和家長赴台學習的意願產生負面影響。

陸委會副主委梁文傑20日上午接受媒體訪問時表示，類似案件這2、3年有很多，基本上處置方式都一樣。他強調，「我們的規定就在那邊，你們來了之後要刻意挑戰這些規定，對移民署來說也就是不得不執法。」

海基會秘書長羅文嘉上周則表示，海基會有主動跟台大連絡表示關心陸生，並指海基會歡迎陸生來台灣交換的政策跟想法不變，也希望不要造成影響，仍然歡迎對岸年輕朋友透過交換更加認識台灣的自由民主的制度和生活方式，也希望這樣的個案不要影響陸生來台交換的政策。

國台辦 陸生 移民署

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