我禁官員赴陸參加國父誕辰紀念活動 國台辦：背叛民族、背叛歷史

中共最近將會辦理「孫中山先生誕辰160周年紀念活動」，陸委會上周宣布禁我官員參加。針對目前已經邀請的台灣政黨及各界人士名單，大陸國台辦發言人張晗僅表示，會適時釋出訊息。並指民進黨當局處心積慮阻撓禁限兩岸交流，暴露其背叛民族、背叛歷史的險惡用心。

陸委會上周表示，中共最近將會辦理「孫中山先生誕辰160周年紀念活動」，政府對於凡事要申請赴陸才能許可的人員將會不予許可，換言之包含縣市首長、中央機關人員都被禁止參加。這是陸委會首度對陸方舉辦國父孫中山先生誕辰紀念活動祭出明確禁令。

張晗21日於國台辦記者會上表示，今年是孫中山先生誕辰160周年，「我們隆重紀念孫中山先生，是要繼承和發揚他維護國家統一、致力民族振興的崇高精神風範，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，堅決打擊台獨分裂、反對外來干涉，促進兩岸交流融合，共同為實現祖國統一和民族復興而奮鬥。」

她稱「民進黨當局」無所不用其極，處心積慮阻撓禁限兩岸交流，恐嚇、打壓台灣同胞，充分暴露其背叛民族、背叛歷史、圖謀分裂國家、升高兩岸對立對抗的險惡用心，必將遭到全體中華兒女的反對和唾棄。

本報詢問，目前已邀請哪些台灣政黨及各界人士出席？張晗除完整重申上述立場，僅表示有關活動的情況，會適時釋出訊息。