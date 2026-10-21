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張凌赫申請赴台遭拒？國台辦：民進黨當局罔顧台灣青年的願望
陸方今天披露，近期大陸藝人張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭到拒絕申請。大陸國台辦發言人張晗表示，敦促民進黨當局順應兩岸同胞加強交流往來的共同願望，摒棄政治操弄。
陸媒於今天國台辦記者會上詢問，「據了解，近期大陸藝人張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，民進黨當局拒絕其申請。請問對此有何評論？」
張晗表示，大陸演藝人員赴台開展文化交流，是兩岸民眾樂見並期盼的民間往來，有利於增進兩岸同胞相互了解。民進黨當局出於政治目的，罔顧島內民眾，特別是台灣青年的願望，拒不同意有關大陸演藝人員赴台交流。
她表示，這有損兩岸文化交流，也與廣大台灣同胞的意願背道而馳。「我們敦促民進黨當局順應兩岸同胞加強交流往來的共同願望，摒棄政治操弄，取消不合理限制，為兩岸文化交流提供便利。」
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