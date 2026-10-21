港媒：美著名中國通沈大偉11年來首次獲北京官方公開接待

美國著名中國通沈大偉（David Shambaugh）近日到了中國且獲中國人民外交學會接待，據報導，這是沈大偉近11年來首次獲北京官方接待。

中國人民外交學會微信號近日公開了沈大偉到訪的訊息，文字內容寫著：2026年10月19日，耿爽副會長在外交學會會見美國喬治華盛頓大學教授兼中國政策項目主任沈大偉，雙方就中美關係交換了意見。

相關訊息還刊登了耿爽與沈大偉在外交學會的合照。

對於外交學會公開沈大偉到訪的消息，明報今天刊文表示，沈大偉曾是北京座上賓，但2015年他在華爾街日報發表題為「中國即將崩潰」的文章之後，被中方拒絕入境長達9年。

文章又指出，「這是北京官方11年來首次公開接待沈大偉，意味著」『崩潰』風波正式翻篇。」

據稱，73歲的沈大偉，過去經常獲邀在中共中央黨校等院校演講，被視為「友華派」，但2015年，他突然發表「中國崩潰論」，引發軒然大波。

不過，沈大偉不久對外聲稱是「標題問題」，整篇文章的邏輯不是在討論「中國崩潰」，而是在討論中國的轉型問題。

文章表示，「中國崩潰論」發表之後，中共中央外辦向北京高校和智庫發出指示，不能邀請或接待沈大偉。不過，沈大偉9年後曾訪問上海和廈門一次，直至2024年獲解凍，重返北京，到訪清華大學戰略與安全研究中心。

美國總統川普今年5月中訪問中國後，沈大偉應邀到全球化智庫北京總部發表主旨演講。