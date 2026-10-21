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莊翠雲赴港 參加APEC財長會議

聯合報／ 香港特派員李春、記者賴錦宏／綜合報導
亞太經濟合作（APEC）財政部長會議將於香港舉辦，財政部長莊翠雲將與金管會副主委陳彥良出席。記者蘇健忠／攝影
亞太經濟合作（APEC）財政部長會議將於香港舉辦，財政部長莊翠雲將與金管會副主委陳彥良出席。記者蘇健忠／攝影

亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）財長會首度在香港舉行，有來自廿一個ＡＰＥＣ成員經濟體的財政部長或代表等人出席，包括台灣的財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良、日本財務官三村淳、澳洲財政部長查默斯、印尼財政部長蘇哈西爾、新加坡財政部第二部長蕭振祥、南韓副總理兼財政經濟部長李炯日。大陸財長藍佛安在會上致詞。

美國財長貝森特未出席改由美國財政部副財長布魯克出席。藍佛安在會上提出加強宏觀經濟政策對話、加快推進經濟轉型、堅持發展優先三項合作主張。

藍佛安說，當前國際經濟環境不確定性高，各成員經濟體應強化自身宏觀經濟政策的穩健性，加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應。把握數位及綠色轉型　維持產供鏈穩定。他還說要深化財經領域務實合作，營造開放型區域經濟環境，維持產業鏈、供應鏈穩定暢通，推進區域經濟一體化。

藍佛安稱，中方在今年的ＡＰＥＣ財經合作機制下主推的四項議題：支持民生發展的財政政策、數位基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進青年財經人才交流合作等，取得了初步成果。

另根據大灣區之聲，香港特首李家超則表示，香港會把握財長會這個高層次的國際平台，發揮作為國際金融中心的經驗，向與會的ＡＰＥＣ成員經濟體官員展示香港在經濟、金融及社會等方面的全方位發展。

 今年度ＡＰＥＣ高官會主席陳旭出席會議時談及今年主辦ＡＰＥＣ成果表示，大陸已成功舉辦三百多場ＡＰＥＣ框架下各類會議和活動，收穫多項務實成果。這些成果進一步凝聚建設亞太共同體共識，為ＡＰＥＣ領導人非正式會議順利召開打下堅實基礎。

莊翠雲 APEC 貝森特

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