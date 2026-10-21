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中東戰事 李強喊話美伊和談

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美伊戰爭尚未平息之際，大陸總理李強（右）十九日在塔吉克首都杜尚別與伊朗第一副總統阿雷夫（左）會晤。新華社
美伊戰爭尚未平息之際，大陸總理李強（右）十九日在塔吉克首都杜尚別與伊朗第一副總統阿雷夫（左）會晤。新華社

中東戰事未歇，中國大陸持續口頭聲援伊朗。當地時間十九日下午，大陸總理李強在塔吉克首都杜尚別出席上海合作組織政府首腦理事會議期間會見伊朗第一副總統阿雷夫時，譴責了美國和以色列襲擊伊朗，並強調支持美伊重回六月達成的初步和平協議。此外，李強還喊話推動中伊各領域合作取得新進展。

新華社報導，李強在會晤時說，今年是中伊建立全面戰略夥伴關係十周年，中方願同伊方以此為契機，推動雙方各領域交流合作取得新進展。

就中東戰火，李強表示，今年以來，中東局勢動盪不安。他說大陸國家主席習近平就維護和促進中東和平穩定提出四點倡議，中方認為，各國主權和安全都應得到尊重，相關各方應當堅持和平選擇，儘早重啟對話談判，推動地區早日恢復安寧。中方一直在盡最大努力勸和促談。

陸方通稿指，阿雷夫表示，伊方高度重視對華關係，願同中方密切各層級往來，加強各領域互利合作。伊方感謝中方堅持勸和止戰，歡迎並支持習近平就促進中東和平安全提出的重要倡議和主張，「希望早日回歸伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」，盡早恢復地區和平安寧。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，李強在會見阿雷夫時譴責了美國和以色列對伊朗發動的戰爭，報導稱，李強將美以的襲擊描述為談判期間發生的「公然侵略」，且未經聯合國安理會授權。他說，大陸譴責華盛頓和特拉維夫、捍衛伊朗合法權益的立場是明確而堅定的。

李強還補充說，北京支持重啟美國與伊朗六月達成並簽署的和平框架協議「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」，反對美國單方面制裁。李強也強調北京決心擴大與德黑蘭的雙邊關係，並承諾將堅定支持伊朗在國際舞台上維護其合法權益。

中東戰事 中東 李強

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