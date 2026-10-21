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維護核心 「長征勝利90年」 習將發表講話

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中共即將召開「長征勝利九十周年大會」，圖為二○二一年四月廿五日習近平（左三）在位於廣西桂林全州縣才灣鎮的紅軍長征湘江戰役紀念園考察。新華社
中共即將召開「長征勝利九十周年大會」，圖為二○二一年四月廿五日習近平（左三）在位於廣西桂林全州縣才灣鎮的紅軍長征湘江戰役紀念園考察。新華社

月底中共五中全會前，廿二日是中共紅軍「長征勝利紀念日」，港媒明報指出「紀念紅軍長征勝利九十周年大會」預計於當日在北京人民大會堂舉行，中共中央政治局委員、首都各界群眾代表等約三千人參加，中共總書記習近平將發表講話。

紅軍長征是指第一次國共內戰後期，中共領導的中國工農紅軍因在第五次「反圍剿戰爭」中失利，進而實施的「戰略轉移」。後來被中共塑造成革命史上的重大轉折。

中共中央黨校常務副校長謝春濤十九日在「人民日報」刊文「從偉大長征中把握興黨強黨的制勝之道」，藉由遵義會議確立毛澤東領導地位的歷史，強調維護習近平的核心地位，就是維護黨中央權威和集中統一領導，維護黨中央權威和集中統一領導，首先要維護習近平核心地位。

文中強調，中國處於「愈進愈難、愈進愈險而又不進則退、非進不可」的階段，黨中央的判斷力、決策力、行動力具有決定性作用，要求將「兩個維護」作為最高政治原則，必須加強黨的領導。

中共「全軍紀念中國工農紅軍長征勝利九十周年學術研討會」同日在北京召開。會議指出，長征是中華民族偉大復興歷史進程中的巍峨豐碑。要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，深入學習貫徹習近平強軍思想，毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，堅定靈活開展軍事鬥爭。畫面顯示會議由共軍空軍中將、中央軍委政治工作部副主任陳德民主持。

央視新聞聯播昨晚聲稱，「如今海空艦機遭遇強敵對手挑釁，果斷應對，東部戰區接續開展聯合演習，強力震懾台獨分裂行徑，全軍官兵血性充盈，鬥志昂揚，有信心有能力打敗一切來犯之敵」。

對比二○一六年十月二十一日在北京人民大會堂舉行的「紀念紅軍長征勝利八十周年大會」，習近平當時在會上表示，每一代人有每一代人的長征路，每一代人都要走好自己的長征路。我們這一代人的長征，就是要實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢。他也提到必須建設同大陸國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊，必須加強黨的領導，堅持全面從嚴治黨。

勝利 習近平 中共

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