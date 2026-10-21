習第4任期 邱垂正：研判陸對台「未統先治」更挑釁

陸委會主委邱垂正昨表示，中共「廿屆五中全會」即將登場，隨著中共總書記習近平明年「廿一大」將進入第四任期，研判北京對台政策將進一步強化更具侵略性、挑釁性的「未統先治」策略，意圖在併吞台灣之前塑造「事實統一」。

邱垂正昨於「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會閉幕致詞時表示，自二○二二年習近平第三任期開始，中共對台進行軍事威脅、外交打壓等複合性施壓，逼迫台灣走向「不可逆的統一不歸路、單行道」，是造成台海不穩定的根源。

對於未來中共對台可能採取的四種途徑，邱垂正指，首先是形塑內國化的行政、司法管轄權，其次是型塑「國際一中」，全面打壓台灣國際空間。三是藉由「跨國鎮壓」反獨、反介入。最後是藉由「國民待遇」、「同城化措施」促統、促融合。

邱垂正強調，中共企圖以「量變」帶來「質變」，逐步破壞台海現狀以形成「新常態」，意圖在中國併吞台灣之前，逐步推進管轄治理權與國際承認，塑造要「事實統一」，也讓國際社會難以介入、支援台灣。

國安會秘書長吳釗燮則在開幕致詞說，中國近期以日菲針對重疊專屬經濟區劃界談判為藉口，在台灣東部海域展開執法行動，中國海警船自六月初以來幾乎每天出現在相關海域。他說，北京並將其「一中原則」視為二戰後國際秩序的基礎，據此主張與台灣相關的權利，甚至將台積電列為中國企業。

吳釗燮說，總統賴清德已在國慶談話中表明，台灣致力維護安全，但不排除與中國對話；有意義的對話必須建立在相互尊重、平等與尊嚴的基礎上，而非威脅或恫嚇。