快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫NCAFP再訪陸 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
10月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼執行長艾略特（Susan M. Elliott）率領的代表團。圖／取自中國台灣網
10月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼執行長艾略特（Susan M. Elliott）率領的代表團。圖／取自中國台灣網

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤20日在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特率領的代表團。宋濤表示，敦促美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。NCAFP去年12月也曾訪陸，並隨後轉往台灣拜會我政府高層及相關機構。

大陸國台辦旗下「中國台灣網」今日晚間報導，10月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼執行長艾略特（Susan M. Elliott）率領的代表團。

宋濤表示，習近平不久前對美國進行國事訪問，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展。習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。

宋濤表示，中美雙方應共同落實好兩國元首重要共識。我們將促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。希望美方恪守一個中國原則，反對台獨，支持中國統一。

據陸方消息，美方表示，美中兩國保持密切溝通至關重要，兩岸交流合作和融合發展有利於台海地區和平穩定。美國外交政策全國委員會將一如既往發揮橋梁作用，推動兩岸關係和平發展，為促進美中建設性戰略穩定關係作出努力。

艾略特一行人與宋濤會見之前，還在19日上午赴復旦大學國際問題研究院美國研究中心訪問和座談活動，由該中心主任吳心伯與艾略特做引導發言。雙方圍繞中美元首華盛頓會晤後雙邊關係走向、台灣問題、美國中期選舉對其外交的影響、多邊主義合作和亞太地區局勢等問題進行交流。

NCAFP成立於1974年，是紐約具代表性的知名智庫之一，並在近年穿梭兩岸。NCAFP長期以超越政黨立場的視角，對全球重大議題進行深入分析與政策評估，對華府外交決策具有一定影響力。

NCAFP上一次訪陸為2025年12月，當時曾與中共中央對外聯絡部副部長陸慷會見，並到訪上海國際問題研究院和復旦大學美國研究中心。結束大陸行程後，代表團隨即轉往台灣，先後拜會賴清德總統、副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍及海基會等政要與機構。

宋濤 智庫 美方

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王毅：陸外交政策是結伴不結盟、對話不對抗

美中競爭持續 學者：與美戰略一致幾乎是台灣唯一選擇

中朝關係增溫／新鴨綠江大橋 通向中朝新紀元

習兩度訪平壤 韓學者：折射北京外交戰略調整

相關新聞

大陸加大海上施壓 菲國學者：台海安全牽動第一島鏈

中國大陸持續透過海警、海上民兵及軍事力量在爭議海域施壓，促使菲律賓調整國防戰略、強化與美日安全合作。菲律賓德拉薩大學國際研究系特聘教授狄卡斯楚（Renato Cruz De Castro）20日在台北一場國際研討會指出，中國在南海及台灣周邊海域逐步改變現狀，菲律賓已將安全視野從南海延伸至台灣北方，台海情勢與第一島鏈安全日益連動。

美中俄APEC三方峰會若成真 曾偉峯：將對日造成極大壓力

亞太經濟合作會議（APEC）將在下個月登場，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯今（20）日表示，這次川習會可能延續9月在華盛頓的論述，但主角不會是台灣，可能會是日本。他並指，如果美國總統川普、大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭三人會面，這對日本會是一個極大壓力。

美智庫NCAFP再訪陸 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤20日在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特率領的代表團。宋濤表示，敦促美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。NCAFP去年12月也曾訪陸，並隨後轉往台灣拜會我政府高層及相關機構。

中國大陸強化能源儲備、關鍵產業內移 學者籲台灣防認知戰

兩岸關係持續緊張，台海安全面臨多重挑戰。學者專家指，大陸正為極端情境下的經濟運作做準備，包括強化能源、糧食儲備及關鍵產業布局；中共也持續透過軍事與海上行動施壓，並藉由社群媒體及認知作戰影響台灣社會，削弱民眾對國際支持的信心與防衛意志。台灣除須強化自我防衛能力，也應提升社會韌性，深化與國際夥伴合作。

美中競爭持續 學者：與美戰略一致幾乎是台灣唯一選擇

美中競爭持續之際，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（20）日表示，美國兩黨已形成共識，認為中國是美國最主要的潛在威脅與競爭對手。他指出，在目前美中持續競爭的條件下，與美國保持戰略立場一致，幾乎是台灣唯一可行的總體戰略，若台灣試圖與中國深化交往，如何同時維持與美國的友好關係，將是必須面對的問題。

韓學者：大陸對朝政策轉向 更重視區域安全與戰略合作

美中戰略競爭持續、俄羅斯與北韓安全合作深化，南韓學者指出，中國對北韓的政策重心已從恢復雙邊關係、維持無核化談判影響力，轉向鞏固中朝戰略合作及管理更廣泛的區域安全環境。比較大陸國家主席習近平2019年與2026年兩度訪問平壤，2026年中朝峰會公開論述較少提及無核化，也可看出北京在美中戰略競爭加劇下，對朝政策的優先順序已出現變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。