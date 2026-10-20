訪巴爾幹半島三國 王毅促加強「中國—中東歐國家合作」

中共政治局委員、大陸外長王毅近日赴亞塞拜然出席亞信峰會，並訪問蒙特內哥羅、克羅埃西亞及保加利亞。王毅十九日表示此訪巴爾幹三國都期待加強「中國—中東歐國家合作」，大陸願以明年合作十五周年為契機，同地區國家一道推動合作提質升級。

據大陸外交部官網昨發布的消息，王毅十九日在保加利亞首都索菲亞，與保國外長佩特羅娃共同會見記者時說，亞信峰會期間，我同以色列和巴勒斯坦領導人分別舉行了會談，會見了其他中東國家代表，也聽取了巴爾幹國家領導人對烏克蘭危機和地區形勢的看法。他表示，中方向各方傳遞的明確資訊是：堅定信心、鍥而不捨、對話協商、互諒互讓、重建信任、共築和平。他並稱大陸「將始終站在歷史正確一邊」。

就「中國—中東歐國家合作」，王毅稱，此訪巴爾幹三國都是中國的好朋友、好夥伴，都期待加強中國—中東歐國家合作。王毅強調，中國—中東歐國家合作順應時代大勢和地區國家發展需求，是有利於歐洲一體化建設的重要機制。中方願以明年合作十五周年為契機，同地區國家一道推動合作提質升級。

陸方通稿指出，克羅埃西亞總理普連科維奇十七日向王毅表示，「期待同中方儘快恢復中東歐與中國領導人會晤機制，這將為密切彼此高層交往創造新的機遇」。

中國—中東歐國家合作機制於二○一二年成立，先後舉行九次峰會。最近一次是二○二一年二月九日由習近平主持的視訊峰會，此後未再召開。期間立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞分別於二○二一年、二○二二年相繼退出，現除大陸外，成員國為十四國。