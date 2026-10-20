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塑造「事實統一」 邱垂正：陸對台「未統先治」將更具侵略性

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。陸委會主委邱垂正出席主持圓桌論壇，並發表閉幕致詞。記者張鈺琪／攝影
國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。陸委會主委邱垂正出席主持圓桌論壇，並發表閉幕致詞。記者張鈺琪／攝影

陸委會主委邱垂正今（20）日表示，隨著大陸國家主席習近平2027年「二十一大」將進入第4任期，其推進統一以完成民族復興的使命將更加緊迫，研判北京對台政策將進一步強化更具侵略性、挑釁性的「未統先治」策略，意圖在併吞台灣之前，逐步推進管轄治理權與國際承認，塑造要「事實統一」。

國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。邱垂正出席主持圓桌論壇，並發表閉幕致詞。

邱垂正於閉幕致詞時表示，自2022年習近平第3任期開始，中共對台進行軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰及認知戰等複合性施壓，強推所謂「一國兩制台灣方案」，意圖推進統一議程，形塑兩岸統一大勢，逼迫台灣走向「不可逆的統一不歸路、單行道」，是造成台海及區域情勢不穩定的根源。

對於未來中共對台可能採取的4種途徑，邱垂正指，首先是形塑內國化的行政、司法管轄權，中共為形塑對台灣周邊海域及外離島具有事實管轄的假象，藉由海警船、科研船宣稱在台海周邊及外島「常態化執法巡查」和資源勘查等灰帶侵擾，全面否定並壓縮台灣管轄權。

其次是型塑「國際一中」，全面打壓台灣國際空間。邱垂正表示，中共除宣傳「國際一中」，甚至要求南方國家對台政經脅迫，如關閉我國代表處、遷出首都或要求我旅外國人接受中國大使館領事保護，更以違反「一中原則」為由，粗暴蠻橫制裁我友邦官員，甚至阻撓賴總統出訪友邦史瓦帝尼。

三是藉由「跨國鎮壓」反獨、反介入。邱垂正說，中共為反獨、反介入製造寒蟬效應，將台灣民眾當作中國公民，要求遵守中國公民義務，適用中共國安法，進行多層次跨國（境）鎮壓，例如派人來台或雇工進行暴力攻擊、跟監、潑漆、匿名恐嚇，甚至在美國監控賴總統的家人。

最後是藉由「國民待遇」、「同城化措施」促統、促融合。邱垂正稱，中共以所謂國民待遇誘吸台人赴陸及申辦中國大陸身分文件，意意圖混淆台人的國家認同，同時利用水、電、氣、橋、機場等基礎設施建設，宣稱對我外離島提供同城化公共服務，將外離島納入中共的「融合發展」框架中。

邱垂正強調，中共企圖以「量變」帶來「質變」，逐步破壞台海現狀以形成「新常態」，意圖在中國併吞台灣之前，逐步推進管轄治理權與國際承認，塑造要「事實統一」，也讓國際社會難以介入、支援台灣。

此外，邱垂正還提到，在習近平統治下，中共政治發展出現3個極端趨勢，包括由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」、甚至「一人統治」發展；鼓吹「狂熱民族主義」，對內宣傳愛國主義，對外加強與俄羅斯、北韓的戰略協作；以及將習政權延任的正當性，建立在藉由「統一台灣、取代美國」完成「中華民族偉大復興」的歷史任務上。

他認為，在習政權「3個極端」發展下，走向前所未有的「新極權主義」，驅使其加大對台侵略野心與對外擴張，對區域與全球安全繁榮及民主治理帶來嚴峻威脅。

邱垂正 統一 對台

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