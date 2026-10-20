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應對中國擴張 菲學者：台海情勢與菲利益密切相關

中央社／ 台北20日電

菲律賓學者狄卡斯楚今天在一場國際研討會上表示，菲律賓過去關注南海，現在也關切巴丹群島以北區域及台海情勢，有許多菲律賓人在台工作，台海情勢與菲律賓安全利益密切相關。

大陸委員會（陸委會）20日在台北遠東香格里拉飯店主辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。

菲律賓德拉薩大學國際研究系特聘教授狄卡斯楚（Renato Cruz De Castro）在「習時代的中國國安、國防與外交政策的地緣戰略意涵」場次上表示，菲律賓使用「ICAD」一詞形容中國對於南海侵擾等作為，其分別代表非法的（Illegal）、脅迫的（Coercive）、具侵略性的（Aggressive）、帶欺騙性的（Deceptive）。

他指出，ICAD較「灰色地帶侵擾」一詞更能說明中國侵擾手段，也代表其可能逐步導向實際武力使用。

他說，中國運用海警與海上民兵力量，逐步鞏固對於相關海域控制，這些行動具有侵略性，也使菲律賓陷入進退兩難困境，這類行動未達公開武裝衝突門檻，不過影響相當重大，正在侵蝕菲律賓的安全、領土權利以及經濟利益與發展機會。

狄卡斯楚說明菲律賓政府如何應對中國對於南海的侵擾。他說，菲律賓政府推動「透明化倡議」，揭露中國的擴張行為，使其受到國際社會關注、承受外交壓力；不過菲律賓政府後來發現，單靠透明化倡議不足以阻止中國，菲律賓必須與相關國家合作，共同研擬適當措施。

他說，菲律賓過去聚焦國內安全問題，近年明確地將重心轉向應對外部安全威脅，開始提出整體戰略。菲律賓過去主要關注南海，現在也意識到必須重視巴丹群島以北區域與台灣周邊情勢，有許多菲律賓人在台灣工作，台海情勢與菲律賓的安全利益密切相關。

狄卡斯楚強調，菲律賓強化軍事能力外，也接受一個現實，不可能單靠自身力量應對威脅，菲律賓與美國的同盟關係是整體戰略不可或缺一部分。菲律賓、台灣、日本的安全相互關聯，身處第一島鏈關鍵位置，中國在南海採取的漸進式擴張策略，也可能影響第一島鏈安全。

台海 張菲 對中

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