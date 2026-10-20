美學者：陸2030年代科技競爭力遠超今日 設施具軍民兩用性質

美國加州大學全球衝突與合作研究所（IGCC）資深研究員古德里奇（James Goodrich）今天在台北一場國際研討會表示，中國的科技競爭力在2030年代將遠超今日，且其為科技進步而建造的大型設施，從設計之初就具備軍民兩用性質。

陸委會、國科會委辦，國防安全研究院主辦的「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會20日在台北遠東香格里拉飯店舉行，古德里奇在第三場次「國際政經變局下的中國大陸經濟、社會與科技發展評估」中發表論文「中國大科學的黎明」並進行與談。

古德里奇表示，台灣和美國現在就必須做好準備，應對一個在2030年代技術競爭力遠超今日的中國，因為中國今天投資與建立的科學基礎設施，未來將對其自身的技術躍升和國家現代化產生深遠影響。

他在紙本論文中進一步提到，美國的政策與資本日益聚焦於智慧爆發的前景，包括超級智慧。北京也在追求世界級的人工智慧，但更深層的押注在於美國曾經建立卻已開始忽視的事物，即實驗室與儀器的生態系統。他指出，如果當前的趨勢持續，在5到10年內，中國不僅將在研究規模上超越美國，還會在研究品質與儀器設備上超越美國，並且它將開始涉足對西方研究人員關閉的領域。

古德里奇提到，中國為科技進步而建造的大型設施，從設計之初就具備軍民兩用性質。例如，中國正在海南島及沿海周邊建造各種深海科學探測設施，如海底探測、深海物理研究，但這些設施同時也能協助中國建立針對跨海軍事動態的水下聲學監測與情報蒐集能力。

他指出，中國在海洋科學領域的投入也極為驚人。例如2024年中國進行了近250次深海深潛，次數超過全球其他國家的總和。這些鋪設於東海與南海的海底觀測網與聲學感測器，不僅用於海洋生物學研究，更具備搜尋潛艦、保護或切斷海底電纜的軍事戰略意涵。

古德里奇在論文中也特別強調中國正在打造的「堡壘」戰略，這意味著中國推動科技自立自強的終極目標，是構建一個在面對極限制裁、封鎖甚至軍事衝突等極端情況下，仍能維持運作與自主生產的防禦性堡壘。

古德里奇說，美國與盟友除了加強出口管制與科研安全審查外，更需要發揮民主陣營的整體優勢，擴大對基礎科學與創新生態系的共同投資。