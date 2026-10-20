中國大陸強化能源儲備、關鍵產業內移 學者籲台灣防認知戰

兩岸關係持續緊張，台海安全面臨多重挑戰。學者專家指，大陸正為極端情境下的經濟運作做準備，包括強化能源、糧食儲備及關鍵產業布局；中共也持續透過軍事與海上行動施壓，並藉由社群媒體及認知作戰影響台灣社會，削弱民眾對國際支持的信心與防衛意志。台灣除須強化自我防衛能力，也應提升社會韌性，深化與國際夥伴合作。

國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，由陸委會、國家科學及技術委員會委辦。

陸委會主委邱垂正主持「中共對台安全威脅」圓桌論壇時表示，相關議題對台灣生存發展是非常重要、關鍵且迫切的，自習近平2022年展開第三任期來，中共透過軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、認知戰及灰色地帶行動等方式複合施壓。

邱垂正說，中共對台複合性施壓、強推「強制性統一」，不僅否定中華民國存在的客觀事實，也不尊重台灣人民對自由民主價值與生活方式的堅持，已使兩岸和平穩定現狀面臨變化，並成為台海及區域不安的主要根源。政府歸納五大國安統戰威脅，包括危及國家主權、滲透國軍、混淆國家認同、透過兩岸交流滲透台灣社會，以及以「融合發展」吸引台商、台青之威脅。

邱垂正指出，習近平進入第四任期後，中共可能採取更具侵略性、強制性及挑釁性的單邊行動，透過行政與司法管轄、打壓台灣國際空間、跨國鎮壓及「國民待遇」等措施推動「未統先治」，未來將是一連串的「改變破壞台海現狀、更具侵略性、挑釁性的單邊或灰帶促統作為」。

邱垂正強調，政府將落實「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅十七項因應策略」，強化自我防衛、經濟安全與全社會防衛韌性，並深化與民主友盟合作，反制中共侵犯我國國家主權。下階段維護台海現狀面臨更巨大壓力，台灣必須團結一致，結合國際友盟共同審慎因應，絕對不能掉以輕心。

美國加州大學全球衝突與合作研究所資深研究員古德里奇（James Goodrich）表示，大陸科技能力持續提升，將有助於軍事發展及情報、網路安全等能力建設，增加台灣及周邊國家的安全風險。

古德里奇指，大陸近年持續為極端情境做準備，推動強化國家儲備、確保能源與糧食供應，並規劃將關鍵產業及工廠轉往內陸，以便在極端情況下維持一定程度的經濟運作。他認為，相關布局不只涉及軍事，也包括經濟、產業及安全體系；大陸在疫情期間累積的城市封控及維持關鍵產業運作經驗，也可能納入平戰轉換的政策思維。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則說，中共對台施壓的目的不只在軍事層面，也包括孤立台灣、離間台灣民眾。他指出，認知作戰透過散布「沒有人會幫助它（台灣）」等訊息，削弱民眾對國際支持的信心，並加深社會內部分歧；若台灣社會無法凝聚共同的防衛意志，即使持續提升軍事能力，也可能影響嚇阻效果。