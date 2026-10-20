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中共「長征」90年 官方推出美國記者史諾紀錄片

中央社／ 北京20日電

今年是中共紅軍完成「長征」90年，中國推出以美國記者史諾（EdgarSnow）為主題的紀錄片，除了回顧他在中國的採訪經歷外，也通過其著名的作品「紅星照耀中國」，介紹中國共產黨和紅軍長征的歷程。

根據上海發布微信公眾號消息，紀錄片「埃德加·斯諾：跨越世界的署名」20日起在東方衛視播出，共3集，每集40分鐘。紀錄片以史諾在中國期間寫下的150多封家信為敘事主線，結合50多本中英文著作、100多篇早期報導，以及海內外採訪，追溯史諾從上海出發，深入中共革命根據地的經歷，講述「紅星照耀中國」的創作過程。

多名中外歷史學者、史諾研究學者及其後人參與拍攝。

史諾1905年出生於美國，他以中共革命期間的著作聞名，也是早期深入中共革命根據地採訪的西方記者之一。1937年史諾的書「紅星照耀中國」記錄了中共從創建至1930年期間的中國共產主義運動。史諾也被中方視為「老朋友」。

史諾曾先後訪問毛澤東、周恩來、彭德懷等中共和紅軍領導人，了解中共的政治主張、紅軍生活，以及長征的經過。

這部紀錄片由上海市人民政府新聞辦公室和上海廣播電視台真實傳媒聯合出品，10月20日至22日每晚10時在東方衛視播出，中國環球電視網（CGTN）、鳳凰衛視及瀾湄衛視也將陸續播出。

中共 紀錄片 美國

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