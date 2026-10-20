美中競爭持續 學者：與美戰略一致幾乎是台灣唯一選擇

美中競爭持續之際，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（20）日表示，美國兩黨已形成共識，認為中國是美國最主要的潛在威脅與競爭對手。他指出，在目前美中持續競爭的條件下，與美國保持戰略立場一致，幾乎是台灣唯一可行的總體戰略，若台灣試圖與中國深化交往，如何同時維持與美國的友好關係，將是必須面對的問題。

國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，由陸委會、國家科學及技術委員會委辦。在「中國大陸黨政權力動態與兩岸關係」場次中，邀請葉耀元、日本法政大學教授福田圓等專家學者用英文發表研究成果。

葉耀元表示，自2018年美中貿易戰爆發以來，雙方貿易摩擦及美國對中國實施的限制措施持續至今，美國兩黨也已形成共識，認為中國是美國最主要的潛在威脅與競爭對手。因此，對中國的競爭政策跨越不同政府任期，不只是川普政府，也包括拜登政府及川普第二任政府。

葉耀元指出，台灣社會希望維持和平、民主與政治自主，同時也有民眾認為應與北京交流、與中國對話，以避免戰爭發生。然而，在大國競爭的格局下，華府希望台灣政策方向與美國外交政策保持一致，「台灣如果試圖與中國深化交往，又要如何同時維持與美國的友好關係？」

他強調，在目前的條件下，與美國保持戰略立場一致，幾乎是台灣唯一可行的總體戰略，但這不代表未來10年情勢不會改變。如果美中持續競爭，雙方仍爭奪全球權力及區域安全秩序的主導地位，「那麼很抱歉，我們其實沒有太多選擇」。

葉耀元並從經貿角度分析，目前台灣對美國出口占整體出口約37%，對中國大陸則占20%多，但若以產品最終目的地計算，他估計台灣對美國市場的依賴程度可能超過50%，因此對美關係對台灣產業而言不可或缺。

另，福田圓則分析北京對金門的「融合發展」政策。她表示，隨著兩岸緊張局勢升高，習近平從戰略上重新定位廈門與金門，將兩地作為推動融合發展戰略的主要前沿地區。

福田圓指出，北京不再只是提供經濟誘因，或邀請雙方進行合作，「而是積極透過基礎設施建設，以及灰色地帶的海上執法行動，單方面展現並投射其權力」，使金門從冷戰時期的軍事前哨，轉變為現代政治融合與法律戰的戰場。

她表示，目前福建已推出74項政策措施，推動206個重點項目，北京預計於2027年評估融合發展示範區的執行成果。此外，自2024年2月金門海域翻船事件後，中國海警開始定期在金門周邊海域巡航，透過海警巡邏常態化等方式，「單方面塑造當地的實際情勢」。