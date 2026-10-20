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美中俄APEC三方峰會若成真 曾偉峯：將對日造成極大壓力

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會20日在台北舉行。政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯（左二）在研討會的第二場次擔任評論人，並於中場休息時間接受媒體訪問。記者張鈺琪／攝影
「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會20日在台北舉行。政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯（左二）在研討會的第二場次擔任評論人，並於中場休息時間接受媒體訪問。記者張鈺琪／攝影

亞太經濟合作會議（APEC）將在下個月登場，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯今（20）日表示，這次川習會可能延續9月在華盛頓的論述，但主角不會是台灣，可能會是日本。他並指，如果美國總統川普、大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭三人會面，這對日本會是一個極大壓力。

國防安全研究院、陸委會、國科會20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。曾偉峯在研討會的第二場次擔任評論人，並於中場休息時間接受媒體訪問，針對美中台關係、川習會及美國對台戰略提出分析。

針對即將登場的APEC會議，以及川普與習近平可能再次會面，曾偉峯表示，「我覺得這一次川習會在APEC可能還是會持續9月在華盛頓的論述」，但他認為，這次主角可能不是台灣，而是日本。

曾偉峯指，9月川習會「很大程度上其實已經重傷日本」，其中有關「二戰盟友」的論述對日本有很大的影響。他說，雖然台灣會關注川習會涉及台灣的部分，但「這一次川習會我們更要重視的是會不會有俄羅斯的加入」，如果川普、習近平及普亭三人會面，「這個對日本會是一個極大壓力，對台灣相對來講可能反而比較不會那麼重要」。

至於未來美中台關係可能如何發展，曾偉峯表示，短期來看，台灣應該還是會處於美中之間比較中間的位置，因為美中目前算是「鬥而不破」的狀態，雙方對台灣的興趣或利害關係基本上相當，但還沒有到開戰的程度。

他說，長期而言，如果美台關係持續增強，同時中國對台灣的興趣也越來越強，而兩岸又缺乏交流，「對美中之間的競爭在台海這邊的戰場，可能就會有一些危險，有一些誤判的危機」。

曾偉峯認為，美中建立熱線或領導人溝通機制，有助於緩解這類情況。不過，台灣也必須思考，如何在持續與美國建立關係的同時，強化自身經濟及產業優勢。

對於美國未來若更換領導人，對台政策是否可能轉變？曾偉峯認為，即使川普下台，美國基於國家利益的理性仍然存在，「我覺得大戰略不會變」。如果民主黨上台，可能會像拜登一樣更強調民主價值，但面對中國及大國競爭，美國對台政策仍會以國家利益為優先。

他並指，民主黨可能更願意提出防衛承諾，川普或許也有這樣的承諾意涵，「只是他不會講，因為他是交易式外交、交易式性格的領導人」。

曾偉峯強調，美國不會單純因為理念或民主價值而與中國開戰，「台灣對美國的地緣政治重要性都是可以移動的，例如台積電可以移動，第一島鏈也可以移到第二島鏈」。

他說，近期已有美國學者討論如何撤至第二島鏈，這是台灣值得重視的論述。台灣必須讓美國理解，台灣不只是民主價值上的盟友，在美國安全、戰略及整體國家利益上同樣重要，甚至可以結合日本、菲律賓等盟友，共同建立第一島鏈對美國重要性的戰略架構。

APEC 美中 峰會

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