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韓學者：大陸對朝政策轉向 更重視區域安全與戰略合作

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會、國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店主辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，會議第一場次主題為「習時代的中國國安、國防與外交政策的地緣戰略意涵」。記者謝守真／攝影
陸委會、國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店主辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，會議第一場次主題為「習時代的中國國安、國防與外交政策的地緣戰略意涵」。記者謝守真／攝影

美中戰略競爭持續、俄羅斯與北韓安全合作深化，南韓學者指出，中國對北韓的政策重心已從恢復雙邊關係、維持無核化談判影響力，轉向鞏固中朝戰略合作及管理更廣泛的區域安全環境。比較大陸國家主席習近平2019年與2026年兩度訪問平壤，2026年中朝峰會公開論述較少提及無核化，也可看出北京在美中戰略競爭加劇下，對朝政策的優先順序已出現變化。

陸委會、國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店主辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。南韓國家安保戰略研究院首席研究員朴炳光（Byung-Kwang Park）在「習時代的中國國安、國防與外交政策的地緣戰略意涵」場次中表示，比較中國大陸國家主席習近平2019年與2026年兩度訪問平壤，可以看出北京對朝政策的變化。

朴炳光指出，習近平2019年訪問平壤時，美國與北韓在河內峰會未能達成協議，朝鮮半島核談判陷入停滯，中國當時希望修復與北韓的關係、恢復政治互信，並維持對無核化談判的影響力。

他說，到了2026年，美中戰略競爭更趨長期化，俄烏戰爭也促使俄羅斯與北韓在軍事及安全領域的合作更加密切。在此背景下，北京的目標已不只是恢復與平壤的關係，而是進一步鞏固雙邊政治、安全、經濟、科技及民間交流。

針對兩次峰會的公開訊息，朴炳光表示，2019年中朝峰會明確談及無核化、和平與對話，2026年的公開論述則較少直接提及無核化或朝鮮半島議題，顯示北京更重視危機管理、區域穩定及整體戰略環境。他認為，這不必然代表中國放棄朝鮮半島無核化，而是政策優先順序有所轉變。

朴炳光表示，中國仍將北韓視為重要鄰國及區域安全布局的一環，持續重視雙方政治互信、傳統友誼與戰略溝通。他指出，中國與北韓、俄羅斯等鄰國的互動，將廣泛影響區域安全環境；南韓也持續關注台灣海峽情勢，若台海爆發危機，將直接影響朝鮮半島。

國防安全研究院訪問學者馬薩爾貝科娃（Adina Masalbekova）評論稱，中國外交經常透過選擇性呈現歷史記憶，強調與夥伴國之間長期的友誼、團結及共同奮鬥經驗，藉此形塑雙邊關係的歷史敘事。以中朝關係為例，中國透過革命團結、韓戰及傳統友誼等歷史脈絡，將雙邊關係呈現為具有深厚歷史根源的合作關係。

她也提醒，在資訊受限制的環境下，歷史敘事可能遭到扭曲或操弄；人工智慧雖有助於取得及比較歷史資料，也可能重製主流敘事、生成誤導內容，模糊史實與虛構之間的界線。

圖中為南韓國家安保戰略研究院首席研究員朴炳光。記者謝守真／攝影
圖中為南韓國家安保戰略研究院首席研究員朴炳光。記者謝守真／攝影

大陸 北韓 平壤

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