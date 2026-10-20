大陸加大海上施壓 菲國學者：台海安全牽動第一島鏈

中國大陸持續透過海警、海上民兵及軍事力量在爭議海域施壓，促使菲律賓調整國防戰略、強化與美日安全合作。菲律賓德拉薩大學國際研究系特聘教授狄卡斯楚（Renato Cruz De Castro）20日在台北一場國際研討會指出，中國在南海及台灣周邊海域逐步改變現狀，菲律賓已將安全視野從南海延伸至台灣北方，台海情勢與第一島鏈安全日益連動。

陸委會、國防安全研究院20日舉行「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。狄卡斯楚在研討會第一場次「習時代的中國國安、國防與外交政策的地緣戰略意涵」中表示，中國透過海警、海上民兵及海軍等力量，在爭議海域採取非法、脅迫、侵略及欺騙性行動，逐步改變現狀。

狄卡斯楚指出，菲律賓軍方近年改以ICAD概括中國相關行動，分別代表非法（Illegal）、脅迫（Coercive）、侵略性（Aggressive）及欺騙性（Deceptive）。他認為，「灰色地帶」一詞未能充分反映中國行動的性質，ICAD則凸顯中國逐步改變爭議海域現狀的作法。

他表示，中國相關行動也涉及台灣海峽及巴丹群島周邊。巴丹群島（Batanes Islands）位於台灣與菲律賓之間，中國更試圖透過台灣原住民族與巴丹群島原住民族的關聯，延伸為對巴丹群島的主張。

狄卡斯楚說，菲律賓起初透過「透明化倡議」揭露中國在海上的行動，爭取國內外支持、提高北京的政治成本，但僅靠揭露未必能阻止中國持續擴張，因此菲律賓開始強化軍事能力及嚇阻力量，並深化與美國、日本等夥伴的安全合作。

他指出，菲律賓過去長期將國防重心放在國內安全，如今逐步轉向西菲律賓海及巴丹群島以北區域。菲律賓國防規劃也開始考量台海可能發生的衝突，以及相關情勢對菲律賓、美國與日本的影響。菲律賓必須強化海上防衛能力，並將國防政策與軍事規畫結合。菲律賓是群島國家，約八成領土範圍為海域，不能只著重陸地防衛。

他強調，菲律賓無法單靠自身力量對抗中國，必須依靠美國這個條約盟友，並深化與日本等國的安全合作。他以「肩並肩」聯合軍演為例指出，日本陸上自衛隊首次參與實彈射擊演練，反映日本在區域安全事務中扮演日益重要的角色。

國防院訪問研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）指出，中國對菲律賓的脅迫反而加快菲律賓軍事現代化，並促使其深化國際安全合作。但提升軍事能力、宣布國防戰略與實際形成有效嚇阻仍有差距，菲律賓仍需加強訓練、情報分享及跨國協調。

德國明斯特大學榮譽教授加賴斯（Sven Bernhard Gareis）指出，中國雖未直接參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但透過外交論述及向俄羅斯提供可用於軍事的物資與技術，成為支撐俄方戰爭的重要力量。他認為，中國不希望俄羅斯戰敗，因為這可能讓西方國家騰出更多資源應對中國。

加賴斯表示，中俄合作也牽動歐洲安全及西方國家的團結。面對中國在經貿關係中運用利益誘因與壓力，歐洲難以完全與中國脫鉤，但應更重視安全考量，並以降低風險、提高互惠性及維護公平競爭為政策方向。