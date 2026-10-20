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習兩度訪平壤 韓學者：折射北京外交戰略調整

中央社／ 台北20日電

中國領導人習近平在2019年、2026年訪問平壤。韓學者朴炳光在一場研討會上表示，習兩次訪平壤折射北京外交戰略的調整，在中美高度競爭中，從無核化談判轉向管理區域戰略環境。

大陸委員會（陸委會）20日在台北遠東香格里拉飯店主辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。

韓國國家安保戰略研究院首席研究員朴炳光（Byung-Kwang PARK）於「習時代的中國國安、國防與外交政策的地緣戰略意涵」場次上發表論文。

朴炳光表示，習近平在2019年訪問平壤的時間點，正值美國與北韓在河內談判破局後。彼時習訪問平壤的主要目的在於，修復北京與平壤的關係，重新取得北京對於朝鮮半島無核化談判的影響力，著重於恢復政治互信、透過對話與談判解決相關問題。

2026年國際環境有巨大變化。朴炳光提到，此時的國際環境包括美中高度競爭、俄烏戰爭、俄羅斯與北韓合作深化等，北京看待朝鮮半島的角度不再僅限於無核化問題，而是將其視為更廣泛戰略競爭中的關鍵戰略空間。

他說，習在2026年訪問平壤時，著重在政治與安全合作、尊重彼此核心利益以及擴大經濟、科學與技術等領域合作；相較之下，無核化議題在公開論述的重要性不再，北京將優先目標轉為鞏固與北韓戰略合作，以更具策略性的方式管理區域安全環境。

朴炳光總結，習兩度訪問平壤的著重要點不同，顯示中國外交戰略的優先順序與功能隨著國際秩序變化時時調整。北京在維持朝鮮半島和平穩定、推動無核化的同時，也逐步從管理北韓核武談判轉向管理區域秩序與戰略環境，以應對日益激烈的美中競爭。

他強調，中國積極地與北韓、俄羅斯等鄰國對話，期待的是維持友誼與政治信任，這些國家的互動與關係將廣泛地影響區域環境。韓國持續關注台灣海峽情勢，倘若台灣海峽爆發危機，也將直接影響朝鮮半島情勢。

平壤 北京 外交

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