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撤出第一島鏈？薛瑞福否認：美國正朝「相反方向」努力

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
美國印太安全研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）20日上午在「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會發表專題演說。記者陳宥菘／攝影
美國印太安全研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）20日上午在「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會發表專題演說。記者陳宥菘／攝影

針對有觀點認為美國正從第一島鏈撤出，挺台派美國智庫「印太安全研究所」主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天表示，這只是一小部分人士的觀點，不能代表美國主流共識，「且事實上，美國正在朝相反方向努力」。針對美國對台軍售，他認為，由於今年還將有兩次川習會，美國可能將軍售延至明年或進行拆分，但對台承諾符合美國利益，相信美國最後將找到解決方案。

陸委會、國科會、國防安全研究院20日上午在台北遠東香格里拉飯店舉行「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，薛瑞福發表專題演說後接受現場問答。

對於美軍是否正從第一島鏈退回第二島鏈，薛瑞福表示，有不少報導引用特定或一小群分析人事的觀點，並放大成共識，但這不能代表主流共識，也未必能反映川普政府的真正方向，「且事實上，美國正在朝相反方向努力」。

他舉例，包括美國與菲律賓舉行史上最大規模的「肩並肩」聯合演習、加強與日本在西南諸島的合作，而距離台灣最近的外國領土其實是日本的與那國島，美方正與日本發展相關關係，確保地區的進入權。

薛瑞福指出，美國正擴大與菲律賓、印尼、日本的軍事合作，同時也在第二島鏈推動相關部署，他最近到帛琉貝里琉島，看到美方正重新啟用當地的機場和港口，但這並非為了撤出第一島鏈，而是為了分散部署、增加多樣性，確保美國仍然具備軍事能力，能夠向第一島鏈及其他重要地區投射力量。

美國對台軍售目前陷入停滯，薛瑞福指出，這反映美國政策的矛盾，「你不能一方面要求某個國家將GDP的10%用於國防支出，另一方面，卻又不願意向這個國家出售武器。」但他認為，川普過去對台軍售紀錄相當突出，目前他的第二任期才進行到一半。此外，美國對台一些重要政策仍維持，例如軍事訓練。

他表示，川普與習近平今年可能再舉行兩次會晤，這將繼續影響軍售進展。美國可能將對台軍售推遲至明年，或拆分成不同部分。但美國對台灣的承諾，透過協助台灣建立一支強大、具備作戰能力的軍隊來強化防衛以及藉此產生的嚇阻效果，符合美國的利益，相信美國最終會找到解決方案。

針對美軍備戰現況，薛瑞福指出，不能移除任何會妨礙美國自己執行既定區域作戰計畫的能力，是一條基本原則，目前這條底線仍受到尊重，真正的問題在於，如果衝突持續更長時間，美國是否有能力應對。如今，美軍在彈藥儲備、後勤能力等方面的情況沒有改善，川普政府已提出1.5兆美元的國防預算，美國必須具備足夠資源，才能有效嚇阻對手。

在拜登時期，菲美日三邊安全合作機制相當活躍，這也被認為能在台海衝突時提供支援，但川普政府似乎未積極推動這項合作？薛瑞福說，川普不太可能承諾透過多邊機制舉行高層會議，但不代表相關工作已經停止，雖然沒有更高層級的政治承諾，但他認為，美日菲之間的合作已更多轉向國防及軍事管道，美國仍持續推動這些活動，因為我們有共同利益。

第一島鏈 薛瑞福 美國

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