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南海再掀波！陸指美艦「衝闖」南沙群島仙賓礁海域 「依法跟蹤監視」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
美國海軍「查爾斯頓號」今年3月的資料照。路透
美國海軍「查爾斯頓號」今年3月的資料照。路透

大陸央視20日中午稱，20日凌晨，美「查爾斯頓號」瀕海戰鬥艦「未經中國政府允許，衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域」，「解放軍南部戰區海軍組織兵力依法依規跟蹤監視。」

陸方宣稱，「中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美方行動侵犯中國主權權益，威脅海上安全，不利於地區和平穩定，美方應立即停止相關活動」，「戰區部隊時刻保持高度戒備，捍衛國家主權安全，維護地區和平穩定。」

仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁、陸稱仙賓礁）位於南沙群島。去年10月12日，大陸海警船與菲律賓公務船在此區域發生碰撞，雙方互控責任；去年12月12日，大陸海警局亦在此海域驅離菲國漁船，菲國則指控遭陸方以水砲「暴力襲擊」，美國國務院譴責「中國用水砲攻擊菲律賓漁民」。

今年9月18日，菲律賓海岸警衛隊指控陸方海警船撞擊執行補給任務的菲律賓政府船，大陸海警局新聞發言人姜略稱，當天「依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動」。

南海 南沙群島 美艦

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