美軍在印太面臨航母空窗期！薛瑞福示警大陸海警「執法實戰化」

面對中國軍事威脅，美國印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）今天在台北一場國際研討會表示，美國目前仍面臨彈藥短缺，甚至可能缺乏某些關鍵能力，且美國在印太地區出現了航空母艦的戰力空窗期，「因此，我會說這是一個特別危險的時期」。此外，他還示警大陸海警在台灣周邊海域將執法「實戰化」極為破壞穩定性。

陸委會、國科會、國防安全研究院20日上午在台北遠東香格里拉飯店舉行「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，美國印太安全研究所主席薛瑞福發表專題演說。

薛瑞福指出，在混亂與多重危機的世界，有些危險仍在持續擴大與演變，其中很大一部分來自中國。中國長年推動軍事現代化後，這些投資已轉化為實質能力，且開始透過灰色地帶行動、脅迫手段以及更先進的演習測試這些能力。

「中國為俄羅斯、北韓與伊朗提供支援，能換取什麼回報？」薛瑞福指出，只要台海發生突發狀況，俄羅斯只需多派一兩艘彈道飛彈潛艦出海，美國為了優先確保本土安全，就不得不派遣潛艦進行盯防。而北韓只需在朝韓邊境維持緊張姿態，就能牽制美軍在朝鮮半島的兵力。因此，中國即便只是需要最小程度的回報，美國都必須深入思考其安全影響。

薛瑞福提到，近期中國顯然談到2027年8月1日這個時間節點，即使延伸到未來幾年，美國目前仍面臨彈藥短缺，甚至可能缺乏某些關鍵能力。美國在印太地區出現了航空母艦的戰力空窗期，「因此，我會說這是一個特別危險的時期」。

薛瑞福也提到，中國正為全球引入「混合戰」的新挑戰，過去兩年最令人不安的發展之一，就是中國海警持續在台灣周邊巡邏，這項漆成白色的艦艇實際上是在「執法」，看似無害，實際上是主權聲索的延伸，更是法律戰、政治戰與情報戰的延伸，高度破壞穩定性。

他表示，若中國持續將這種執法「實戰化」，若有漁船在台灣以東海域遇上困境，而中國艦艇率先抵達救援，外界會覺得這是人道救援，但事實上，中國是在行使主權權力執行救援任務，從而向國內及國際社會強化「我們才是合法主權者」的訊息。

他進一步指，在思考國防嚇阻及作戰概念時，這類議題也應納入考量。他很高興看到美國在台協會（AIT）發布台灣海巡單位的照片，但也必須思考，如何與日本合作進行基隆至與那國島之間的反封鎖演練，真正提出有效應對中國新興挑戰的作戰概念。

薛瑞福強調，台美間正在進行的各項軍事訓練非常重要，這是耗費很長的時間才建立起來的機制，產生的影響不僅在提升能力，更在於士氣與專業素養。他表示，自己親眼看到這些訓練，可以感受到國軍覺得正接受高品質、符合實戰需求的訓練。

陸委會、國科會、國防安全研究院20日上午在台北遠東香格里拉飯店舉行「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會。記者陳宥菘／攝影