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中共「長征」90年 港媒：官方將舉行紀念大會

中央社／ 北京20日電

今年是中共紅軍完成「長征」90週年。港媒明報報導，預計中共官方22日將舉行紀念大會，總書記習近平將發表講話，參加的官員與相關人士總人數可能達到3000人。

中共所稱的「長征」是第1次國共內戰後期，中共領導的中國工農紅軍因在第5次反圍剿戰爭中失利而潰逃，被稱為「戰略轉移」，自1934年10月紅軍主力自江西中央「蘇區」及南方「蘇區」出發，直到1936年10月抵達陝西北部，歷時2年。

明報今天報導，「紀念紅軍長征勝利90週年大會」預計22日在北京人民大會堂舉行，習近平料將發表講話。參照往年慣例，在北京的中共中央政治局委員、首都各界群眾及共軍官兵代表等預計出席，人數可能達3000人。

中共官方目前已在為此鋪陳，由中共中央軍委政治工作部等單位製作的7集紀錄片「偉大遠征」，已於15日起在央視播出。另外，在紀念會舉行前夕，中共中央黨校常務副校長謝春濤19日在人民日報發表題為「從偉大長征中把握興黨強黨的制勝之道」的文章，強調維護習近平的核心地位。

謝春濤說，1935年召開的「遵義會議」事實上確立毛澤東在中共和紅軍中的領導地位，並開始形成以毛澤東為核心的第1代中央領導集體，「為中國革命走向勝利提供了重要保證」。

他又說，這段歷史說明，「黨有核心才能萬眾一心，黨有權威才能政令生威」。當前國際局勢加速變化，中國也進入推進社會主義現代化的關鍵時期，面臨「愈進愈難、愈進愈險而又不進則退、非進不可」的局面，中共中央的判斷力、決策力和行動力具有決定性作用。

謝春濤提到，在這一重大關頭，「維護習近平總書記的核心地位，就是維護黨中央權威和集中統一領導」，必須把這「兩個維護」作為最高政治原則和根本政治規矩。

中共 習近平 紅軍

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