中國駐菲大使井泉繼續警告 不能無底線挑戰中方耐心

中國、菲律賓外交關係因中國駐菲大使井泉的「如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝」講話再起糾紛，菲國批評井泉講話是「幾乎不加掩飾的武力威脅」，但井泉繼續警告說，菲方不能把中方的克制當成軟弱，不能無邊界、無底線地挑戰中方耐心。

中國駐菲律賓大使館稱，10月19日，中國駐菲律賓大使井泉應約會見菲國外長拉薩洛（Maria TheresaLazaro），就近期菲方官員及政客斷章取義、污衊抹黑中方的言論提出嚴正交涉。

關於「如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝」的講話被菲國視為「威脅」一事，井泉回應說，「什麼是威脅？如果你不聽我的，我就要傷害你，這叫威脅」。他說，中方雖有這個能力，但不會用，因為雙方是朋友、是近鄰，沒必要。本地區和平來之不易，應倍加珍惜。「這不叫威脅，這叫維護和平」。

井泉歷數近期中國、菲律賓之間的爭議。他說，對於處理海上爭議，中方一貫保持極大克制，但菲方也不能把中方的克制當成軟弱，不能無邊界、無底線地挑戰中方耐心。

他說，中方完全同意外交工作需要審慎與克制，以便為對話交流創造必要空間。但是當菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）切斷中菲兩軍溝通對話長達3年且叫囂無意恢復時，當他帶部隊衝進工廠抓捕手無寸鐵的中國工人時，當他聯合域外勢力攻擊抹黑華文教育、迫使180餘名中國教師離開菲律賓時，當他污衊中國是地區「麻煩製造者」時，這難道就是菲國所說的「外交」、「審慎」與「克制」？

井泉說，當菲國反華政客、官員肆意污衊抹黑中國和中國領導人時，當菲反華勢力把5口棺材送到使館和中國城時，當菲軍警勢力妄稱中國是菲「最大威脅」時，「菲方有沒有顯示對千年友好近鄰最基本的尊重？」

他說，當菲方近一個月實施海上嚴重侵權挑釁至少10次、激增至以往兩倍多時，當反華政客動輒就威脅把中國大使列為「不受歡迎的人」、要通過反華決議案時，「我們看不到什麼『專業』和『克制』」。

此外，井泉也提到台灣議題。他說，近期菲方在涉台問題上不斷出現「消極動向」，中方對此高度關注並已提出嚴正交涉。「如果菲方不能尊重中方的核心關切，難道還要期待從中方得到相應的尊重嗎？」

中國駐菲律賓大使井泉15日受訪時表示，中國若對菲律賓動用武力可「輕鬆獲勝」，但中國選擇和平。菲律賓外交部當晚發表聲明回應，在菲中關係複雜之際，井泉這番言論「幾乎毫無助益」，令人遺憾。聲明還指井泉「用詞失當，似乎是表達幾乎不加掩飾的動武威脅」。