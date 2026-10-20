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王毅：陸外交政策是結伴不結盟、對話不對抗

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅（左）同保加利亞外長佩特羅娃（右）共見記者談歐亞之行。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅（左）同保加利亞外長佩特羅娃（右）共見記者談歐亞之行。圖／取自大陸外交部網站

中共政治局委員、大陸外交部王毅19日在索菲亞與保加利亞外長佩特羅娃共同會見記者，說明他這趟歐亞之行，並表示大陸秉持著「結伴而不結盟，對話而不對抗」的外交政策，主張建構新型國際關係，促進國際關係的民主化。

大陸外交部官網發布，王毅表示，他這次出訪作為大陸國家主席習近平特別代表出席了亞信峰會，也訪問了亞塞拜然、克羅埃西亞、蒙特內哥羅和保加利亞。

在保加利亞，他同總統約托娃、總理拉德夫、副總理普列夫分別進行了會見，同佩特羅娃舉行了全面深入交流，雙方一致認為，保加利亞發展迎來新的希望，中保戰略合作也面臨新的機遇。

王毅指出，亞信峰會期間，他與以色列和巴勒斯坦領導人分別進行了會談，會見了其他中東國家代表，也聽取了巴爾幹國家領導人對烏克蘭危機和地區情勢的看法。

他稱，中方向各方傳遞明確訊息，即堅定信心、鍥而不捨、對話協商、互諒互讓、重建信任、共築和平。中方將永遠站在歷史正確一邊，為消弭信任赤字、化解危機衝突履行大國擔當，發揮應有作用。

王毅指出，此訪四國都是共建「一帶一路」的參與者、受益者。戈布斯坦光電站是亞塞拜然首個大型新能源項目，克羅埃西亞佩列沙茨大橋堪稱中克歐三方合作典範，蒙特內哥羅南北高速公路成為連接地區的「世紀工程」，中保儲能合作助力保加利亞儲能裝機水平走到歐洲前列。

他表示，中方願與四國挖潛增效，鞏固經貿、投資、基建等傳統領域合作，積極對接「一帶一路」與「中間走廊」建設，加強人工智慧、綠色轉型等新質生產力合作，為各國發展振興打造新引擎，注入新動力。

王毅提到，此訪巴爾幹三國都希望中歐關係健康穩定發展，都期待加強中國—中東歐國家合作。「我們都認為，國家關係、地區合作、中歐關係三個層面彼此並行不悖、相互促進，核心都是做夥伴。三台發動機形成合力，目標都是謀共贏。」

他指出，近期中歐貿易投資磋商取得正面進展，顯示中國和歐盟完全可以透過對話協商妥處分歧。大陸始終相信「開放才能進步，封閉只會落後」的道理，願與歐方堅持多邊主義路徑，實踐自由貿易理念，共同實現中歐在新的更高水平上的合作共贏。

王毅表示，中國—中東歐國家合作順應時代大勢與區域國家發展需求，是有利於歐洲一體化建設的重要機制。中方願以明年合作15周年為契機，同地區國家一道共襄盛舉，推動合作提質升級。

王毅 外交政策 外交部

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