快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

高市向靖國神社獻「玉串料」 人民日報：撕下和平偽裝

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本部分國會議員19日前往靖國神社參拜，中共中央黨報人民日報周二發文指出，日本當政者一而再、再而三地對靖國神社頂禮膜拜，拜的是執迷不悟的軍國主義舊夢。法新社
日本部分國會議員19日前往靖國神社參拜，中共中央黨報人民日報周二發文指出，日本當政者一而再、再而三地對靖國神社頂禮膜拜，拜的是執迷不悟的軍國主義舊夢。法新社

日本首相高市早苗17日以內閣總理大臣名義，向靖國神社供奉被稱為「真榊」的祭品，19日再委託自民黨總務會長梶山弘志自費獻上「玉串料」（祭祀費）。儘管高市未前往靖國神社參拜，人民日報20日仍發文批評，日本多名政要相繼獻祭，部分內閣大臣、國會議員更直接前往參拜，是對戰後國際秩序的挑釁。

人民日報周二發表署名「鐘聲」、題為「拜靖國神社，日本再次撕下自己的『和平偽裝』」的評論稱，日本當政者一而再、再而三地對靖國神社頂禮膜拜，拜的不是「神」，而是執迷不悟的軍國主義舊夢。

文章稱，靖國神社從來就不是單純的宗教祭祀場所，而是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，是不折不扣的「戰犯神社」。「高市早苗嘴上談和平、手裡遞祭品，這種『和平偽裝』是對歷史正義的公然嘲諷。其就任首相前連續多年前往靖國神社參拜，上任後轉而以供奉祭品、供奉祭祀費的方式『曲線拜鬼』，今年以來已至少4次玩弄相關伎倆」。

人民日報並指，高市早苗執政以來，日本不斷突破戰後體制束縛，軍國主義野心越發不加遮掩。2026財年，日本防衛預算突破9兆日元，實現連續14年增長，擴張速度創下戰後紀錄；首次列裝具備「對敵基地攻擊能力」的遠程飛彈，全面放寬殺傷性武器出口限制，持續掏空「專守防衛」原則。

此外， 日本還首次以正式成員身分參加美菲「肩並肩」聯合軍演，首次在境外發射進攻型岸艦飛彈，推動將航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，一步步將所謂「安全保障」範圍向海外延伸。

文章表示，日本當政者參拜和供奉靖國神社，本質就是公然否定東京審判結果，公然站在歷史正義和人類良知的對立面，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序。「若日方逆歷史潮流而動，繼續在錯誤道路上越走越遠，終將再次站到歷史的被告席上，被國際社會所唾棄」。

靖國神社 和平 高市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高市早苗 再向靖國神社獻祭祀費

高市供奉靖國神社 北京提嚴正交涉

環球時報批高市政權：越來越像極端邪教

靖國神社秋季例大祭期間 日相高市獻祭祀費、擬不參拜

相關新聞

陸大使發表武力威脅言論 遭菲律賓外交部召見抗議

中國大陸駐菲律賓大使井泉本月15日受訪時稱，中國若對菲律賓動用武力可輕鬆獲勝。井泉這番話被認為是對菲國發布武力威脅言論，菲律賓外交部為此於周一召見井泉，表達「嚴重關切與強烈反對」。井泉則反批菲方「斷章取義、汙蔑抹黑」，並就此提出嚴正交涉。

陸生「捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法

台大一名陸生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制5年不得來台。對於處分是否過重，陸委會副主委梁文傑今（20）日上午表示，類似案件這2、3年有很多，基本上處置方式都一樣。他強調，「我們的規定就在那邊，你們來了之後要刻意挑戰這些規定，對移民署來說也就是不得不執法」。

高市向靖國神社獻「玉串料」 人民日報：撕下和平偽裝

日本首相高市早苗17日以內閣總理大臣名義，向靖國神社供奉被稱為「真榊」的祭品，19日再委託自民黨總務會長梶山弘志自費獻上「玉串料」（祭祀費）。儘管高市未前往靖國神社參拜，人民日報20日仍發文批評，日本多名政要相繼獻祭，部分內閣大臣、國會議員更直接前往參拜，是對戰後國際秩序的挑釁。

王毅：陸外交政策是結伴不結盟、對話不對抗

中共政治局委員、大陸外交部長王毅19日在索菲亞與保加利亞外長佩特羅娃共同會見記者，說明他這趟歐亞之行，並表示大陸秉持著「結伴而不結盟，對話而不對抗」的外交政策，主張建構新型國際關係，促進國際關係的民主化。

紀念長征90周年大會預計周四舉行 習近平將發表講話

今年是「中國工農紅軍長征勝利90周年」，香港明報報導，「紀念紅軍長征勝利90周年大會」預計本周四（22日）在北京人民大會堂舉行，規格超高，約3000人參加，大陸國家主席習近平將發表講話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。