高市向靖國神社獻「玉串料」 人民日報：撕下和平偽裝

日本首相高市早苗17日以內閣總理大臣名義，向靖國神社供奉被稱為「真榊」的祭品，19日再委託自民黨總務會長梶山弘志自費獻上「玉串料」（祭祀費）。儘管高市未前往靖國神社參拜，人民日報20日仍發文批評，日本多名政要相繼獻祭，部分內閣大臣、國會議員更直接前往參拜，是對戰後國際秩序的挑釁。

人民日報周二發表署名「鐘聲」、題為「拜靖國神社，日本再次撕下自己的『和平偽裝』」的評論稱，日本當政者一而再、再而三地對靖國神社頂禮膜拜，拜的不是「神」，而是執迷不悟的軍國主義舊夢。

文章稱，靖國神社從來就不是單純的宗教祭祀場所，而是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，是不折不扣的「戰犯神社」。「高市早苗嘴上談和平、手裡遞祭品，這種『和平偽裝』是對歷史正義的公然嘲諷。其就任首相前連續多年前往靖國神社參拜，上任後轉而以供奉祭品、供奉祭祀費的方式『曲線拜鬼』，今年以來已至少4次玩弄相關伎倆」。

人民日報並指，高市早苗執政以來，日本不斷突破戰後體制束縛，軍國主義野心越發不加遮掩。2026財年，日本防衛預算突破9兆日元，實現連續14年增長，擴張速度創下戰後紀錄；首次列裝具備「對敵基地攻擊能力」的遠程飛彈，全面放寬殺傷性武器出口限制，持續掏空「專守防衛」原則。

此外， 日本還首次以正式成員身分參加美菲「肩並肩」聯合軍演，首次在境外發射進攻型岸艦飛彈，推動將航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，一步步將所謂「安全保障」範圍向海外延伸。

文章表示，日本當政者參拜和供奉靖國神社，本質就是公然否定東京審判結果，公然站在歷史正義和人類良知的對立面，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序。「若日方逆歷史潮流而動，繼續在錯誤道路上越走越遠，終將再次站到歷史的被告席上，被國際社會所唾棄」。