陸大使發表武力威脅言論 遭菲律賓外交部召見抗議

中國大陸駐菲律賓大使井泉本月15日受訪時稱，中國若對菲律賓動用武力可輕鬆獲勝。井泉這番話被認為是對菲國發布武力威脅言論，菲律賓外交部為此於周一召見井泉，表達「嚴重關切與強烈反對」。井泉則反批菲方「斷章取義、汙蔑抹黑」，並就此提出嚴正交涉。

據路透報導，井泉上周受訪回應菲律賓國防部長前一日指責中國是「區域麻煩製造者」時表示，中國在與菲律賓的對抗中「可以輕易獲勝」，但北京不會使用武力，因為「我們愛好和平」。

菲律賓外交部19日在聲明中表示，菲律賓外長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）向井泉表示，其言論具有「挑釁性且無法接受」，加劇兩國間的敏感氣氛。拉薩洛指出，敏感問題應透過既有的外交管道及雙邊機制解決，為對話與互動保留空間。

針對井泉前述言論菲律賓參議員埃赫西托（JV Ejercito）周日接受菲律賓媒體訪問時表示，菲律賓參議院正考慮通過一項決議，將井泉宣布為「不受歡迎的人」。埃赫西托還表示，「如果中國真心想要改善與我國的關係，就應該將他撤換」。

在井泉遭菲律賓外交部召見後，中國駐菲律賓大使館於19日晚間發布新聞稿稱，井泉「應約會見」菲外長拉薩洛，就近期菲方官員及政客斷章取義、汙蔑抹黑中方的言論提出嚴正交涉。

新聞稿並反問菲律賓，「當菲方近一個月實施海上嚴重侵權挑釁至少10次、激增至以往兩倍多時，當反華政客動輒就威脅把中國大使列為『不受歡迎的人』、要通過反華決議案時，我們看不到什麽『專業』和『克制』」。

中國駐菲律賓大使館這份新聞稿還扯上台灣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心。近期菲方在涉台問題上不斷出現消極動向，中方對此高度關注並已提出嚴正交涉。如果菲方不能尊重中方的核心關切，難道還要期待從中方得到相應的尊重嗎？」

新聞稿還點名批評菲律賓國防部長鐵歐多洛等人，「處心積慮、明目張膽地對華攻擊、抹黑，掀起一股股反華浪潮」，要求菲律賓立即採取必要措施，對反華政客和別有用心之人進行約束規制，避免雙邊關係進一步滑向危險衝突的境地。