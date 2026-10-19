快訊

跟團集合未現身…台女陳屍日本河口湖飯店！觀光署緊盯、旅行社配合偵查

匿名人士爆料！林飛帆明赴國防大學演講 國防部尚未回應

美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

持續高壓反腐 中共中紀委一天連打3「虎」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈。圖／ 截自京報網
全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈。圖／ 截自京報網

大陸中央紀委國家監委19日連續通報3名高層官員的違紀違法問題，包括自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍，全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈，以及中國人民保險集團前副總裁俞小平。3人均被指利用職務便利為他人謀利，非法收受巨額財物，遭開除黨籍，涉嫌犯罪問題均已移送檢察機關依法審查起訴。

據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委分別對張建龍、王文靈及俞小平嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，張建龍喪失理想信念、背棄初心使命，政績觀錯位，對中共中央有關要求只表態不落實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、接受宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，並在幹部選拔任用、職工錄用等工作中違規為他人謀取利益。

通報指，張建龍「貪欲膨脹，以權謀私，大搞權錢交易」，利用職務便利為他人在林地占用和專項資金審批、野生動物利用許可、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委認定，張建龍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

至於王文靈，中央紀委國家監委通報，他履行全面從嚴治黨「一崗雙責」不力，私自攜帶、閱看有嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，違規出入私人會所。

通報還指，王文靈在職工錄用、職務晉升工作中為他人謀取利益，違規經商辦企業，違規干預和插手市場經濟活動，生活奢靡、貪圖享樂、腐化墮落，並利用職務便利為他人在參與公司改制、融資上市及進入金融機構任職等方面謀利，非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委決定給予王文靈開除黨籍處分，由國家監委給予開除公職處分，收繳其違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

此外，中央紀委國家監委還通報，俞小平對抗組織審查，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益，違規收受禮品，利用職務便利為親友謀利，不正確履行職責，造成嚴重後果。

通報稱，俞小平將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在豁免貸款條件、加快貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物，且離職後仍利用原職務影響「收錢斂財」，並因濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

中央紀委國家監委認定，俞小平構成嚴重職務違法，涉嫌受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，決定給予開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中國人民保險集團前副總裁俞小平。圖／ 截自澎湃新聞
中國人民保險集團前副總裁俞小平。圖／ 截自澎湃新聞

自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍。圖／ 截自第一財經
自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍。圖／ 截自第一財經

中紀委 中共 反腐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

與「壯王」有交集 廣西前副主席黃日波退休2年被查 惹倒查聯想

官兵缺錢淪共諜賺182萬元 台高檢起訴4人

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

陸調整無人機、盾構機及挖泥船出口管制 11月18日起實施

相關新聞

我海巡署水砲驅離東沙陸船 陸外交部：這不是外交問題

10月初2艘大陸籍漁船在東沙島東方海域違法下錨作業，遭我海巡署驅離，其中1艘因拒不起錨，遭以水砲驅離。對此，大陸外交部發言人毛寧19日下午回應，「這不是外交問題」。

持續高壓反腐 中共中紀委一天連打3「虎」

大陸中央紀委國家監委19日連續通報3名高層官員的違紀違法問題，包括自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍，全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈，以及中國人民保險集團前副總裁俞小平。3人均被指利用職務便利為他人謀利，非法收受巨額財物，遭開除黨籍，涉嫌犯罪問題均已移送檢察機關依法審查起訴。

中共二十一大前 大陸今起進入省級黨代會時間

明年中共二十一大召開前，大陸新一輪省級黨代會陸續登場。安徽省第12次黨代表大會今（19）日上午在合肥召開，標誌大陸正式進入省級黨代會時間。河南、山西兩省也已公布新一屆黨代會召開日期，分別將於20日及20日至23日舉行。

中國總理李強訪烏茲別克 推進中吉烏鐵路

中國國務院總理李強17日抵中亞國家烏茲別克，分別會見總統米爾濟約耶夫及總理阿里波夫。李強指出，中方願與烏方擴大雙邊貿易規模，加強能源、礦產、金融及互聯互通等領域合作，確保中吉烏鐵路高品質實施，同時深化AI、綠色經濟及航太等合作。米爾濟約耶夫表示，烏中關係當前迎來「黃金時代」，烏茲別克堅定恪守一個中國原則，願同中方加快中吉烏鐵路建設及各領域合作交流。

與「壯王」有交集 廣西前副主席黃日波退休2年被查 惹倒查聯想

中共二十屆五中全會召開前夕，再傳出官員落馬消息。繼重慶前市長黃奇帆被查，中央紀委國家監委18日通報，廣西壯族自治區政協前副主席黃日波涉嫌嚴重職務違法，正接受國家監委監察調查。黃日波已退休兩年半，是2022年中共二十大後第六名被查的廣西高官，也是今年第55名落馬的中管幹部。由於黃日波與去年5月落馬的廣西政府前主席「壯王」藍天立有共事經歷，引發倒查聯想。

對市民訴求快速響應 北京接訴即辦 滿意提升至97.7%

2026北京接訴即辦改革論壇近日舉辦，超過3200名嘉賓參會，其中包括來自70餘個國家的240餘名國際嘉賓。北京接訴即辦改革、「每月一題」入選全球城市治理典型案例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。