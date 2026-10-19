香港獨立書店售「黎智英傳」4人被捕 祁福德：感到內疚

香港警方國安處早前拘捕獨立書店「一拳書館」負責人等4人，當時港媒報導，國安處檢取包括「黎智英傳」在內一批具煽動意圖的書籍。「黎智英傳」作者祁福德表示，他感到震驚，同時又感到內疚，覺得自己對書店人員被捕有責任。

今年3月香港警方國安處拘捕一拳書館負責人龐一鳴及3名職員，當時港媒引述消息指，國安處以涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪作出拘捕，並於現場檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍，據悉包括祁福德撰寫的「黎智英傳」。

身在台北的祁福德接受中央社訪問時表示，事發後一名外媒記者致電他查詢，當時是美國時間早上約7時，他獲知事件後感到震驚、難以置信。

他形容自己有「各種複雜的情緒交織在一起」，事件令他非常難過，「同時又感到某種內疚」，覺得對於書店人員被捕「有某種責任」。

據港媒報導，除了一拳書館，香港警方國安處早前也拘捕了其他香港獨立書店人員，包括「獵人書店」負責人黃文萱及一名男子。當時香港政府新聞稿表示，2人涉於店鋪內展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物。

「留下書舍」、「田園書屋」也先後有負責人及店員被警方國安處拘捕。