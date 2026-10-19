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我海巡署水砲驅離東沙陸船 陸外交部：這不是外交問題

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我海巡署水砲驅離東沙陸船 陸外交部：這不是外交問題

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。歐新社
大陸外交部發言人毛寧。歐新社

10月初2艘大陸籍漁船在東沙島東方海域違法下錨作業，遭我海巡署驅離，其中1艘因拒不起錨，遭以水砲驅離。對此，大陸外交部發言人毛寧19日下午回應，「這不是外交問題」。

據澎湃新聞報導，毛寧19日主持大陸外交部例行記者會。法新社記者提問，台灣當局稱在東沙島附近以高壓水砲驅離了多艘中國大陸漁船，請問外交部對此有何評論？

對此，毛寧僅表示，「這不是外交問題」。

回顧事件，海巡署10月2日發布新聞稿指，東南沙分署東沙指揮部於1日下午，在東沙島東方27浬（限制水域內8浬），發現中國籍「粵惠東漁75066」及「金鯊」等2艘漁船違法下錨作業。

海巡署表示，雲林艦依法廣播驅離，「粵」船起錨航離，惟「金」船拒不起錨。雲林艦連續廣播驅離3次無效後，從距「金」船200公尺之處，以水砲向上空噴水30秒無效後，再逐漸向駕駛艙噴水90秒驅離，「金」船隨後起錨向外航離，雲林艦水砲即未再針對「金」船噴水。

不過，「金」船在動俥航離時失去動力。海巡署表示，雲林艦全程在旁戒護並施放小艇查看，確認人員均安，並基於人道考量提供35份熱食，協助將該船拖離限制水域，最後於2日上午交由中國籍工作船拖回。

針對這起事件，大陸國台辦1日曾回應，台灣有關方面應尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的「歷史和事實」，不得使用危險方式粗暴對待在相關海域正常作業的大陸船舶船員，如造成嚴重後果，「一切責任由台方承擔」。

國台辦發言人陳斌華14日稱，中國對南海諸島，包括東沙群島及其附近海域，「擁有無可爭辯的主權，大陸船舶在相關海域作業，完全合法正當，我們堅決維護人民生命和財產安全。」

他說，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，以危險方式粗暴對待大陸船舶，危及有關人員生命財產安全，惡意挑動兩岸對立對抗，必須承擔由此引發的一切後果。

東沙島 東沙 外交部 海巡署 驅離 外交 毛寧

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