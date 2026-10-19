相識30年 祁福德談老友黎智英：活著卻無法擁抱家人令人心碎

78歲的香港壹傳媒創辦人黎智英被裁定違反香港國安法，今年2月被判刑20年。「黎智英傳」作者祁福德談起這位相識30年的老朋友時表示，黎智英意志「非常非常堅強」，但身體正在轉差。他慨嘆，黎智英「雖然活著，但卻無法擁抱家人，也無法抱抱孫子。這真的太令人心碎」。

香港國安法2020年6月30日實施後，黎智英同年8月即被捕，其後曾獲准保釋，但同年12月再被還押，至今已失去自由接近6年。他在去年12月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪成立，今年2月被判刑20年。

人在台北的祁福德接受中央社訪問時表示，他於2021年仍與黎智英有書信往來。黎智英曾在信中談及獄中心情，也曾寄給他一些畫作。當時黎智英正面對相關控罪，不希望為老朋友帶來任何不便，因此決定暫停寫信。

祁福德直言，黎智英的國安法案件審訊已結束，也已被判刑，「可能現在我應該重新給他寫信」。

雖然兩人已停止書信往來，祁福德表示，他知道黎智英的身體狀況正在轉差，但詳情不便透露。他說，黎智英一向患有糖尿病，曾在獄中接受白內障手術，也曾感染COVID-19；不過，「黎智英意志非常非常堅強，因為他太太以及他的天主教信仰」。

祁福德表示，黎智英在獄中需要工作，但同時每月閱讀4至6本書，也要禱告，「他生活很充實」。

黎智英的兒子黎崇恩及女兒黎采長期在海外為父親發聲，呼籲當局釋放黎智英。今年9月，黎崇恩在中國國家主席習近平訪美前出席美國國會聽證會表示，黎采近期罹癌並開始化療，希望中方基於人道考量釋放黎智英，「讓他回家與家人團聚，並在女兒最艱難的時刻陪在她的身旁」。

祁福德當天也有出席聽證會，並與黎崇恩短暫交談。祁福德說，「他（黎智英）雖然活著，但從某種意義上講，卻又如同『死去』了一樣，因為他無法擁抱、親吻家人，也無法抱抱孫子。這真的太令人心碎」。

黎智英被判刑20年後決定不上訴。祁福德說，黎智英可能認為上訴勝算不大。

在國際層面，美國總統川普（Donald Trump）曾公開表示，曾向中國國家主席習近平提及黎智英，並曾稱對方對釋放黎智英的回應「並不正面」；今年9月習近平訪美後，川普表示兩人曾談及黎智英，並希望討論「富有成效」。

祁福德表示，對於川普向習近平提及黎智英感到欣慰，這事並不容易，也希望川普能繼續關注黎智英的情況。

與黎智英相識30年，祁福德說，黎智英非常堅持原則，不害怕受苦及犧牲，私下卻是一位很感性、很容易哭的人。

「可能因為他沒上過名牌大學，也沒在大型企業的高級辦公室裡待過吧，他身上依然保留著一種『工廠裡的人』的感覺」。祁福德說，黎智英始終保持謙遜、接地氣的態度；他曾陪黎智英在美國各地旅行，黎智英能與任何人聊得來，尤其是聊到吃的。

祁福德說，年輕時的黎智英性格像爆竹，隨著年齡增長變得沉穩。他說，黎智英在第1段婚姻中較自我中心，把精力全放在發展事業上，「可能他吸取了教訓」，後來在第2段婚姻中就沒有那麼自我中心。

祁福德慨嘆：「說實話，我已經6年沒見過他了。所以，我也不太確定他現在變成怎樣」。

黎智英被判刑當天，中國外交部發言人林劍回應判決時聲稱，黎智英是「中國公民」，是「一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊『一國兩制』原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲」。

香港懲教處此前宣稱，黎智英在獄中「一直獲得適切的治療和待遇」，試圖對一些外媒報導指黎智英健康惡化的報導作辯駁。