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中共二十一大前 大陸今起進入省級黨代會時間

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
19日上午，中國共產黨安徽省第12次代表大會在合肥召開。圖／取自安徽新聞聯播微信公眾號
19日上午，中國共產黨安徽省第12次代表大會在合肥召開。圖／取自安徽新聞聯播微信公眾號

明年中共二十一大召開前，大陸新一輪省級黨代會陸續登場。安徽省第12次黨代表大會今（19）日上午在合肥召開，標誌大陸正式進入省級黨代會時間。河南、山西兩省也已公布新一屆黨代會召開日期，分別將於20日及20日至23日舉行。

據澎湃新聞報導，「安徽新聞聯播」微信公眾號消息指，19日上午，中國共產黨安徽省第12次代表大會在合肥召開。此前一天，安徽省第12次黨代會預備會議已於18日下午在安徽大劇院舉行。

報導稱，安徽省黨代會預備會議通過由15人組成的代表資格審查委員會名單、由88人組成的大會主席團名單，並通過由單向前擔任大會秘書長，以及大會秘書處機構設置、工作任務與大會議程。

根據公布的議程，安徽省第12次黨代會將聽取和審查中國共產黨安徽省第11屆委員會報告，審查第11屆紀律檢查委員會工作報告，並選舉產生安徽省第12屆委員會及第12屆紀律檢查委員會。

報導指，隨著安徽省第12次黨代會召開，全國正式進入省級黨代會時間。2026年下半年起，多個省份將陸續召開新一屆黨代會，近日已有多個省份相繼公布具體召開日期。

其中，中國共產黨河南省第11屆委員會第12次全體會議18日在鄭州舉行。全會決定，河南省第12次黨代表大會將於10月20日在鄭州召開。

此外，中國共產黨山西省第12屆委員會第13次全體會議18日在太原舉行。全會決定，山西省第13次黨代表大會將於10月20日至23日在太原召開。

中共二十一大

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