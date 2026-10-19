陸留學生在莫斯科大學披旭日旗 鈞正平批：令人憤慨

在中日關係日益緊繃之際卻傳出，一名大陸留學生近日在俄羅斯莫斯科國立大學課堂上身披象徵日本軍國主義的旭日旗，引發關注。莫斯科大學中國學生學者聯誼會17日發布通報，表示校方已正式啟動調查程序，將於近期公布處理結果。解放軍旗下帳號「鈞正平」18日也發文批評，消息「令人震驚，更令人憤慨」。

據《環球時報》19日報導，相關知情人士透露，涉事學生姓陳，來自江蘇南京，並稱「侵華日軍曾在他的家鄉製造了慘絕人寰的大屠殺」。陳某某在莫斯科國立大學就讀期間，曾多次發表支持台獨的言論，並在社群平台展示、傳播宣揚日本軍國主義的相關物品。

知情人士還透露，陳某某在10月1日（大陸國慶節）就曾於課堂內身披旭日旗公開展示。一名俄羅斯學生也反映，陳某某在10月7日的課堂上曾攜帶一面台獨的旗幟，宣揚台獨觀點。

報導指，10月14日，陳某某在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並再次當眾身披旭日旗。在場其他大陸留學生當即表達強烈不滿，要求其停止該行為，但據知情人士說法，陳某某拒不收斂自身舉動，還被指有肢體暴力行為，並使用日語辱罵其他學生。消息傳開後，不少其他院系的大陸留學生也前往教室，要求陳某某為自己的行為負責。

上述知情人士稱，事發後，在場大陸學生將陳某某控制住，並要求他錄製道歉影片，但陳某某僅表示以後不會在課堂上做出類似舉動，並解釋自己的行為只是出於喜歡日本歷史文化。他還稱旭日旗是俄羅斯友人贈送的生日禮物，因此拒絕其他學生要求他交出或自行銷毀旗幟的要求。

對此，大陸《解放軍報》旗下新媒體「鈞正平」18日晚間在微博發文表示，近日，莫斯科國立大學歷史課堂上曝出一起惡劣事件：一名中國留學生竟當眾身披旭日旗。消息令人震驚，更令人憤慨。旭日旗是日本軍國主義侵略歷史的標誌性符號。當年，正是在這面旗幟下，日本軍國主義者發動侵華戰爭和太平洋戰爭，給包括中國在內的亞洲各國人民帶來深重災難。

「鈞正平」並稱，令人欣慰的是，事發之時，在場的其他中國留學生第一時間挺身而出，當場制止這一不當行為。這說明絕大多數海外學子立場鮮明、明辨是非。正如莫斯科大學中國學生學者聯誼會在情況通報中所寫，「歷史有尺，底線不可違背；山河無恙，吾輩當自強。」

另據觀察者網報導，莫斯科大學中國學生學者聯誼會17日發布情況通報指出，自10月14日事發當日起，學聯負責人以線上、線下方式多次與校方、院系行政管理人員溝通，反映情況、表達嚴正關切，並代表在校中國留學生群體提出訴求，要求校方核查事件經過，依據適用法律及校規嚴肅處理。

學聯表示，校方明確表示，該行為「嚴重違背學校育人理念、擾亂校園教學秩序」，已正式啟動校內調查程序，將於近期發布處理結果。學聯也已將事件經過、完整證據及溝通進展通報中國駐俄羅斯大使館教育處。校方處置結論一經公布，學聯將第一時間向全體同學同步。