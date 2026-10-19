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港媒：中共精心培育藏族菁英神隱半月 原因未明

中央社／ 香港19日電

據報導，中國四川省委常委、統戰部部長普布頓珠最近一直沒有公開露面，官方對此沒有任何說法；普布頓珠是中共精心培育的藏族政治菁英，但3年前仕途已開始受挫，原因未明。

明報今天在報導中表示，中國「十一」國慶期間，大陸社交媒體就傳出普布頓珠的一些生活傳聞。

到了本月9日，四川省委理論學習中心組舉行專題學習（擴大）會，集中學習中共總書記習近平關於加強和改進民族工作的重要思想等，省委書記王曉暉主持了會議並講話；作為省委統戰部長的普布頓珠本應操盤這場活動，但四川衛視新聞聯播的畫面卻不見其蹤影。

本月13日至16日，中國全國政協主席王滬寧在中央統戰部長李干傑陪同下在四川調研，央視新聞聯播畫面顯示，四川省委書記王曉暉、省政協主席田向利陪同，也不見普布頓珠。

報導表示，換言之，普布頓珠已經「神隱」至少半個月，能否現身五中全會尚待觀察。

據介紹，普布頓珠於1972年出生，是中共精心培育的藏族政治菁英，畢業於西藏大學藏文系，曾任中國全國學聯副主席、西藏自治區學聯主席，畢業後曾在自治區黨委組織部工作，再空降山南地區桑日縣，擔任副縣長、縣長。

2015年起，普布頓珠擔任山南地區行署專員、山南市市長；2020年擔任西藏自治區政府副主席、昌都市委書記，年僅48歲；2022年擔任拉薩市委書記，並在20大當選候補中委。

報導表示，拉薩是西藏首府，地位舉足輕重，拉薩書記可以直升西藏主席，普布頓珠的前任嚴金海就是這樣安排的。但2023年10月，普布頓珠卻突然轉任四川省委常委、副省長，2025年改任省委統戰部部長、省政協黨組副書記、省總工會主席。

據稱，嚴金海升任自治區人大主任、成為西藏二號人物之後，如今的西藏主席嘎瑪澤登的資歷還不如普布頓珠。換言之，3年前他被調離西藏，已是仕途受挫。

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