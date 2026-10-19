高市早苗 再向靖國神社獻祭祀費

日本共同社報導，日本首相高市早苗今（19）日配合東京九段北靖國神社的秋季例行大祭，透過自民黨總務會長梶山弘志，再度自費獻上「玉串料」（祭祀費），而梶山弘志向媒體透露了此事。同日，日本國土交通大臣井林辰憲、自民黨選舉對策委員長西村康稔也前往參拜。

據第一財經報導，日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社」19日集體參拜。此外，梶山弘志、參議院預算委員長有村治子也參拜靖國神社。

此前，今年8月15日，在日本無條件投降81周年之際，高市早苗曾以「自民黨總裁」身分，向靖國神社獻上「玉串料」，並朝靖國神社的方向遙拜。

今年10月17日至19日是靖國神社的秋季例行大祭。高市早苗17日已以「內閣總理大臣高市早苗」名義，供奉被稱為「真榊」的祭品，19日再度自費獻上「玉串料」。

針對高市早苗17日供奉祭品及日本政界人士參拜靖國神社，大陸駐日本大使館當天發布聲明，表示「中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向」，並稱所謂靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有直接罪責的14名甲級戰犯。

中國駐日大使館發言人稱，日本當政者對此頂禮膜拜，無論編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。中方嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，正視戰爭罪責，在靖國神社等問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割。