全球供油吃緊 陸成品油出口大增

伊朗戰爭及其他衝突推升全球成品油供應壓力，中國大陸九月成品油出口量年增百分之卅九點四，達七一六點二萬噸，其中柴油出口量年增百分之二六二點三，達一八五萬噸，創二○二三年二月以來新高。不過，大陸今年前三季成品油出口總量仍年減百分之三點七，十月出口政策變化也為後續供應增添變數。

路透指出，大陸是亞洲主要成品油出口國。而因應中東局勢帶來的供應風險，大陸三月中旬限制柴油、汽油及航空燃油等成品油出口，以保障國內供應，隨後於七月中旬放寬相關出口限制。

大陸海關總署最新數據顯示，九月成品油出口量較前月增加百分之十九，達七一六點二萬噸，延續八月六○一萬噸以來的成長趨勢。成品油包括柴油、汽油、航空燃油及船用燃料。今年前三季，大陸成品油出口總量為四一四○點二萬噸，年減百分之三點七。

細分產品，大陸九月汽油、柴油及航空燃油出口總量為四四一萬噸，年增百分之五十六，高於二○二五年月均約三百萬噸的水準。柴油出口大幅成長，九月出口量年增百分之二六二點三，達一八五萬噸，創二○二三年二月以來新高。今年前三季柴油出口總量為六六八萬噸，年增百分之卅一點六。

彭博月初曾引述消息報導，大陸業者取消部分原定十月出口的石油產品，包括汽油及柴油。亞洲燃油市場供應趨緊之際，汽柴油近月價差攀高，反映近期燃油供應偏緊的市場情況。

隨後，路透九日引述交易人士指出，大陸在「十一」假期短暫暫停成品油出口後，預計恢復出口。消息人士指出，大陸十月核准出口的汽油、柴油及航空燃油合計約三七○萬噸。

大陸海關數據也指出，九月液化天然氣（ＬＮＧ）進口量年減百分之一點四，至五六一萬噸。而今年前三季，ＬＮＧ進口總量為四四六二萬噸，年減百分之五點八。