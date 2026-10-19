美中交易涉台問題機率降 日媒：川普憂變外交輸家

日經亞洲十八日發表評論員秋田浩之文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今年再會晤兩次，但美中達成大交易的可能性愈來愈低，關鍵在於對台灣問題的分歧。

分析指出，川普不願對北京讓步，並非對台灣有特殊情感，而是擔心被視為向大陸屈服淪為外交輸家，招致國會及保守派選民批評。

曾在川普第一任期擔任白宮國安會中國事務主任的特平（Matthew Turpin）分析，川普可能認為已給習近平機會，但未獲得北京充分回應，包括擴大採購美國農產品及進一步放寬稀土出口限制。因此，十一月期中選舉過後，川普可能不再有意維持美中貿易休戰，反而認為是加大施壓習近平的好時機；屆時即使川普批准從年初擱置至今的一四○億美元對台軍售，也不意外。

川習九月底在華府舉行峰會，雙方僅將貿易戰休戰協議延長至明年一月，其他議題進展有限，卻仍同意年底前再會晤兩次。分析認為，雙方並非即將達成重大協議，而是各有政治與經濟考量，希望避免美中關係失控。

美國仍高度依賴大陸稀土，川普希望在建立替代供應鏈前維持雙邊關係；習近平則著眼於二○二七年中共第二十一次全國代表大會，必須展現穩定美中關係的能力。

然而，台灣問題仍是雙方重大分歧。根據知情人士，習近平在川習會中要求川普反對台灣獨立、停止對台軍售，但未獲明確承諾。北京反應冷淡，最重要的新採購承諾僅是明年及後年每年購買一千萬公噸美國煤炭。

秋田分析，北京藉此釋出訊號，除非華府在台灣問題上讓步，否則中方不太可能大規模採購美國商品，但川普似乎不願妥協。

文章指出，川普並非對台灣有任何特殊情感。美國外交政策專家說，川普是從政治角度看待台灣，如果在台灣問題上向北京作出重大讓步，可能讓外界認為他向中方屈服，成為外交輸家。

這將招致美國國會及保守派選民批評，也會讓川普更難以實現以「偉大總統」身分留名青史的目標。

美國駐北京大使龐德偉九月廿七日受訪說法，也為這項分析提供佐證。龐德偉透露，川普多次表示美國向世界各國出售武器，還詢問習近平是否有意購買美國武器。一名川普政府官員將這番話解讀為華府釋出的訊號，顯示儘管北京反對，美國仍打算繼續對台軍售。

文章分析，習近平希望美國在台灣問題讓步，但川普認為在政治上幾乎沒有妥協空間。只要雙方立場不變，美中達成重大協議的可能性就仍然渺茫。